“No fue muy fluido”: Colapinto analizó el rendimiento de Alpine tras las primeras prácticas en Australia

Las primeras actividades del Gran Premio de Australia dejaron sensaciones mixtas para Franco Colapinto, que debutó oficialmente con Alpine en la temporada 2026 de Fórmula 1. El piloto argentino terminó lejos de los primeros puestos en las dos tandas de entrenamientos disputadas en el circuito de Albert Park y reconoció que el rendimiento del equipo todavía está lejos de lo esperado.
Tras bajarse del monoplaza, Colapinto analizó el inicio del fin de semana y explicó que el equipo aún está en etapa de ajustes. “No hemos tenido un comienzo de fin de semana muy fluido aquí en Melbourne, pero estoy seguro de que hemos aprendido lo suficiente para mejorar el rendimiento de cara a mañana. Sin embargo, solo son entrenamientos y hemos visto algunas áreas clave donde sabemos que tenemos cosas que corregir y muchas que mejorar, algo que confío en que podamos hacer”.
El equipo francés tampoco logró destacarse con su nuevo proyecto técnico. Alpine apostó por el desarrollo del chasis A526 y por la incorporación de motores Mercedes-Benz después de dejar atrás la etapa con Renault, aunque los resultados iniciales no fueron alentadores. Colapinto terminó 18º en la segunda práctica, a casi tres segundos del mejor registro de Oscar Piastri, mientras que su compañero Pierre Gasly finalizó 16º.
La jornada incluyó además algunos inconvenientes en pista. El argentino completó 26 vueltas y sufrió un leve despiste durante una de las sesiones. También protagonizó un momento tenso con Lewis Hamilton, quien debió esquivarlo en la recta principal cuando el Alpine circulaba a baja velocidad. Además, el propio piloto explicó que tuvo una molestia física al señalar “Tuve un pequeño problema con hielo seco y residuos en el ojo al final de los entrenamientos libres 2. Afortunadamente, no fue demasiado grave ni motivo de preocupación”.
Lo que espera Alpine para el resto del fin de semana
El equipo buscará mejorar el rendimiento antes de la clasificación en Melbourne. La última práctica se disputará este viernes por la noche en horario argentino, mientras que la sesión clasificatoria será durante la madrugada del sábado. Con varias áreas por corregir en el auto, Colapinto se mostró optimista y sostuvo “Espero que podamos encontrar algunas mejoras durante la noche”.