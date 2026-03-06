“No fue muy fluido”: Colapinto analizó el rendimiento de Alpine tras las primeras prácticas en Australia

Tras bajarse del monoplaza, Colapinto analizó el inicio del fin de semana y explicó que el equipo aún está en etapa de ajustes. “No hemos tenido un comienzo de fin de semana muy fluido aquí en Melbourne, pero estoy seguro de que hemos aprendido lo suficiente para mejorar el rendimiento de cara a mañana. Sin embargo, solo son entrenamientos y hemos visto algunas áreas clave donde sabemos que tenemos cosas que corregir y muchas que mejorar, algo que confío en que podamos hacer”.