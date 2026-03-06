Cómo es la lujosa casa de Damián Betular: diseño, arte y una sorprendente colección

El cocinero, conocido por su rol como jurado en MasterChef Celebrity Argentina, eligió ese barrio del noroeste de la Ciudad de Buenos Aires para establecer su vida cotidiana. La zona, caracterizada por su ambiente tranquilo y su espíritu de barrio, se convirtió en el lugar ideal para quien pasa gran parte de su tiempo entre la cocina, la televisión y su emprendimiento gastronómico.