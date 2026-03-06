Cómo es la lujosa casa de Damián Betular: diseño, arte y una sorprendente colección
El reconocido chef y jurado de MasterChef Celebrity Argentina dejó ver cómo es el hogar donde combina descanso, creatividad y trabajo. Ubicada en Villa Devoto, su casa se destaca por un estilo minimalista, piezas de arte y una curiosa colección que sorprende a sus seguidores.
El reconocido chef y pastelero Damián Betular, una de las figuras más queridas de la gastronomía y la televisión argentina, abrió las puertas de su hogar y dejó ver cómo es el lugar donde combina descanso, inspiración y trabajo. Su vivienda, ubicada en el barrio porteño de Villa Devoto, refleja un estilo que mezcla elegancia, diseño y detalles personales que hablan de su mundo creativo.
El cocinero, conocido por su rol como jurado en MasterChef Celebrity Argentina, eligió ese barrio del noroeste de la Ciudad de Buenos Aires para establecer su vida cotidiana. La zona, caracterizada por su ambiente tranquilo y su espíritu de barrio, se convirtió en el lugar ideal para quien pasa gran parte de su tiempo entre la cocina, la televisión y su emprendimiento gastronómico.
Muy cerca de su casa también funciona Betular Patisserie, el negocio donde el chef despliega su talento en la pastelería de autor. Esta cercanía le permite mantener una rutina equilibrada entre su actividad profesional y su vida personal.
Un hogar moderno con estética minimalista
La casa del pastelero se caracteriza por una estética moderna y minimalista. En los distintos ambientes predominan los tonos neutros, muebles de líneas simples y espacios amplios que generan una sensación de armonía y orden.
Sin embargo, ese estilo sobrio convive con elementos que reflejan su personalidad artística. En diferentes sectores del hogar aparecen objetos de diseño, piezas decorativas y obras de arte que aportan identidad al espacio.
El resultado es un ambiente elegante pero cálido, donde cada detalle parece pensado para estimular la creatividad.
Un espacio de trabajo con una colección inesperada
Uno de los rincones más llamativos del hogar es el sector de trabajo del chef. Allí se ubica su escritorio, equipado con una computadora iMac y diversos objetos decorativos que reflejan sus intereses.
Entre ellos sobresale una sorprendente colección de figuras de Lego. En las estanterías pueden verse réplicas armadas con gran precisión, como la Estatua de la Libertad, el famoso tren del universo de Harry Potter y varios autos clásicos.
Estas piezas revelan un costado lúdico del chef, que disfruta de los desafíos de construcción y del detalle minucioso que también caracteriza a su trabajo en la pastelería.
Arte y recuerdos de viajes
Otro de los sectores que más llama la atención dentro de la vivienda es la pared que acompaña su escritorio. Allí se exhibe una combinación de cuadros, máscaras y objetos traídos de distintos viajes.
Entre las piezas decorativas se encuentran ilustraciones, retratos de animales y hasta una imagen de la reina Isabel II, que convive con otras obras de estilo ecléctico.