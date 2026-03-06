Mientras estudian, ya trabajan: el diferencial del IPF Norte Argentino

En un contexto económico complejo, el IPF asegura que trabaja para mantener cuotas accesibles sin resignar calidad. “Entendemos el momento actual y creemos que la educación de calidad no debe ser un privilegio, sino una oportunidad real para quienes quieren formarse y progresar”, remarcan. Las inscripciones continúan abierta y la institución invita a los interesados a acercarse, conocer las sedes, o escribir a @ipefnorteargentino, y sumarse a una comunidad educativa de prestigio.