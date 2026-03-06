Secciones
Contenido patrocinado

Mientras estudian, ya trabajan: el diferencial del IPF Norte Argentino
El IPF Norte Argentino se consolidó como una de las instituciones educativas con mayor trayectoria en Tucumán dentro del ámbito deportivo y la formación superior. Con más de cuatro décadas al servicio de la educación, la entidad sostiene un modelo que combina calidad académica, formación humana y fuerte inserción laboral.

“Somos una institución con más de 43 años al servicio de la educación en la provincia. A lo largo de este tiempo hemos crecido, nos hemos adaptado y evolucionado, pero siempre manteniendo el objetivo de formar personas y profesionales con calidad humana y académica”, remarcan fuentes de la institución.

Oferta académica con títulos oficiales y validez nacional

Actualmente, el IPF ofrece el Profesorado Nacional de Educación Física, la Tecnicatura Superior en Nutrición y la Tecnicatura en Nutrición, todas con enseñanza oficial y titulación de validez nacional. A estas propuestas se suma la educación secundaria con orientación en deporte, una alternativa cada vez más elegida por familias que buscan una formación integral desde edades tempranas.

El secundario funciona en San Lorenzo 870. Las demás carreras se dictan en las sedes de Ayacucho 267 y Mate de Luna 2845, donde el instituto cuenta con dos piletas -una de ellas climatizada- que permiten una formación práctica de primer nivel.

El IPF también tiene presencia en Famaillá, en la esquina de Laprida y Caseros. Además, dispone de un complejo deportivo propio ubicado sobre Ruta 9, kilómetro 1080, en San Andrés, equipado con canchas de fútbol, rugby, hockey y equitación, lo que amplía significativamente las posibilidades de práctica profesional.

Primeras experiencias rentadas

Uno de los pilares de la propuesta académica son las prácticas profesionales. A partir del tercer año, muchos estudiantes comienzan a desempeñarse en clubes, complejos deportivos e instituciones educativas. En numerosos casos, estas prácticas ya son rentadas.

Más allá de la infraestructura, desde el IPF resaltan su enfoque pedagógico. “Buscamos que el alumno viva su mejor etapa mientras estudia. Creemos que aprender es más importante que estudiar, y para eso es clave el vínculo humano: la conexión entre el docente y el alumno”, señalan.

En un contexto económico complejo, el IPF asegura que trabaja para mantener cuotas accesibles sin resignar calidad. “Entendemos el momento actual y creemos que la educación de calidad no debe ser un privilegio, sino una oportunidad real para quienes quieren formarse y progresar”, remarcan. Las inscripciones continúan abierta y la institución invita a los interesados a acercarse, conocer las sedes, o escribir a @ipefnorteargentino, y sumarse a una comunidad educativa de prestigio.

