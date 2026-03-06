Aún quedan entradas para Tan Biónica: cuánto cuestan a un mes del show en Tucumán

El 4 de abril será otra fecha inmortalizada en el imaginario de los fanáticos de Tan Biónica en Tucumán. Ese día, cientos de seguidores de una de las bandas más convocantes de la Argentina se reunirán en el Club Central Córdoba para revivir los temas que signaron "El Regreso", el preludio de un retorno histórico para el pop-rock nacional. Los pases aún están disponibles en el sitio de la productora.
Para quienes aún desean vivir otra "Noche Mágica", los tickets de la gira que presenta su último álbum pueden conseguirse en la página oficial del evento. El show que se llevará a cabo este 4 de abril tendrá una duración de dos horas y la disponibilidad permite elegir ubicaciones de diferentes sectores y precios.
Precios y sectores en Central Córdoba
El lanzamiento de las entradas se publicó en diciembre del año pasado para nuestra provincia y los valores se mantienen acordes a ese primer anuncio. Los accesos pueden conseguirse en Feverup. Allí, el sistema redirige a la sección de “elegir asientos”. Las opciones disponibles contemplan ambos sectores: Campo VIP, frente al escenario, y Campo General.
De acuerdo con la web, el Campo General en Central Córdoba tiene un valor de $80.000, mientras que el sector VIP cuesta $120.000. A estos montos se le suma el recargo por el servicio de la plataforma, que es de $18.000. El público puede adquirir sus boletos con todos los medios de pago, incluso a menos de un mes del show.
Horarios y detalles del show en Tucumán
El espectáculo en Central Córdoba será la primera oportunidad para los tucumanos de escuchar en vivo las composiciones de su más reciente trabajo discográfico. La presentación tendrá inicio a las 22:00, mientras que la apertura de puertas será a las 19:30 en Avenida Alem 790, San Miguel de Tucumán.
El último disco de Tan Biónica marca una nueva fase para la banda después de una década sin realizar movimientos en el ámbito musical. “El Regreso” es un trabajo de diez piezas e incluye colaboraciones con destacados artistas de la escena local.
"El Regreso" dominó los rankings
Entre los cortes más relevantes del álbum figuran “Tus Cosas”, junto a Airbag; “Boquitas Pintadas”, con la participación de Nicki Nicole; y “Mi Vida”, una dupla con Andrés Calamaro. La canción “El Problema del Amor” también se destaca en el repertorio.
A pocos días de su lanzamiento, el disco superó los 12 millones de reproducciones en plataformas digitales. Además, todos sus tracks ingresaron al Top 50 de Spotify Argentina, consolidando el liderazgo del grupo en este 2026.