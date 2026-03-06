Aún quedan entradas para Tan Biónica: cuánto cuestan a un mes del show en Tucumán

El 4 de abril será otra fecha inmortalizada en el imaginario de los fanáticos de Tan Biónica en Tucumán. Ese día, cientos de seguidores de una de las bandas más convocantes de la Argentina se reunirán en el Club Central Córdoba para revivir los temas que signaron "El Regreso", el preludio de un retorno histórico para el pop-rock nacional. Los pases aún están disponibles en el sitio de la productora.