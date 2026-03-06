Un automovilista volcó en Atahona a causa del agua acumulada en la ruta

Un auto volcó durante la madrugada en la jurisdicción de Atahona luego de que el conductor perdiera el control del vehículo, al derrapar por la presencia de agua sobre la calzada.
Fuentes policiales informaron que sucedió alrededor de las 5, a la altura del paraje La Ensenada. Al arribar, los efectivos constataron la presencia de un automóvil marca Fiat que había protagonizado el siniestro.
El vehículo era conducido por Franco Urueña, de 31 años, oriundo de Simoca. Este les explicó a los policías que había derrapado debido al agua acumulada sobre la calzada, lo que provocó el vuelco del rodado.
Las autoridades informaron que el hombre se encontraba en perfecto estado de salud.
Finalmente, con la colaboración de empleados de la comuna rural de Atahona se logró retirar el vehículo del lugar. Tras esa asistencia, Urueña regresó a su domicilio.