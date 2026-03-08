EN VIVO Guerra en Medio Oriente: volvieron los primeros argentinos varados en Dubái
El Gobierno confirmó la repatriación de 248 argentinos que estaban varados en Emiratos Árabes
El Gobierno argentino informó que ya comenzaron a regresar al país parte de los ciudadanos que habían quedado varados en Emiratos Árabes Unidos debido a las restricciones aéreas provocadas por la escalada militar en Medio Oriente, en el marco de las tensiones entre Israel y Irán. El vicecanciller Pablo Quirno anunció que 248 de los 416 argentinos que permanecían en ese país ya pudieron salir gracias a las gestiones realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la embajada y el consulado argentino ante las autoridades locales y distintas compañías aéreas.
El funcionario señaló en su cuenta de la red social X que “hay más vuelos programados para los próximos días” y remarcó: “Seguimos trabajando con nuestros ciudadanos en los diferentes países para lograr su retorno al país de la manera más rápida y segura posible".
Un nuevo ataque sobre Israel dejó seis heridos en el centro de Tel Aviv
Un nuevo episodio de violencia se registró en el centro de Israel, donde al menos seis personas resultaron heridas luego de que fragmentos de misiles provenientes de Irán impactaran en un edificio en la zona de Tel Aviv. El hecho se produjo en medio de la escalada militar entre ambos países y mientras continúan los ataques en el marco de la ofensiva israelí contra territorio iraní.
Irán ya habría elegido al sucesor del ayatolá Alí Jamenei
Las autoridades de Irán informaron que la Asamblea de Expertos ya eligió al sucesor del ayatolá Alí Jamenei, fallecido el 28 de febrero tras ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos. Sin embargo, el nombre del nuevo líder supremo aún no fue revelado.
El miembro de la asamblea Ahmad Alamolhoda confirmó que "el voto para designar al guía tuvo lugar y el guía fue elegido". La designación se produce en plena escalada regional tras recientes ofensivas y tensiones vinculadas a Tel Aviv.
Una ofensiva de 80 aviones destruyó el búnker militar de Teherán
La guerra entre la coalición liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán alcanzó un nuevo punto de inflexión. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que sus fuerzas lograron una supremacía aérea prácticamente absoluta sobre territorio iraní.
"Tenemos un plan sistemático para erradicar al régimen y lograr nuestros objetivos estratégicos", sentenció el mandatario tras una madrugada de bombardeos masivos.
La ofensiva, ejecutada por unos 80 cazas israelíes, se centró en la infraestructura crítica de Teherán. Según reportes militares, el ataque logró destruir el búnker subterráneo del fallecido líder Alí Khamenei. Simultáneamente, se reportaron incendios de gran magnitud en el Aeropuerto Internacional de Mehrabad. En respuesta, la Guardia Revolucionaria lanzó una serie de misiles hacia el centro de Tel Aviv, intensificando una escalada que ya sacude los mercados globales.
En el plano político, Donald Trump cerró cualquier puerta a la diplomacia. A través de su plataforma *Truth Social*, el presidente estadounidense fue tajante: "No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la rendición incondicional".
Nueva escalada: Irán lanza su 27° ola de ataques masivos contra Israel
En una nueva fase de hostilidades, el régimen iraní activó la "Operación Promesa Verdadera 4", lanzando una vigésimo séptima oleada de proyectiles contra territorio israelí.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieron una alerta máxima y ordenaron a la población civil buscar refugio de inmediato. Las sirenas de advertencia están sonando en las regiones de Samaria, Sefelá y en todo el centro del país ante la inminencia de los impactos.
Arde Teherán: Israel lanza una segunda oleada de ataques contra refinerías y fábricas de misiles
Israel intensificó su ofensiva sobre territorio iraní con una masiva segunda oleada de bombardeos sobre puntos estratégicos. Los ataques impactaron de lleno en depósitos de petróleo, una refinería clave y un complejo de producción de misiles de crucero en las afueras de Teherán, provocando gigantescas columnas de fuego visibles desde varios puntos de la capital.
Según el balance oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en apenas siete días de guerra se han ejecutado 3.400 ataques utilizando unas 7.500 municiones. Mientras tanto, el régimen teocrático de Irán intentó responder con misiles hacia Tel Aviv y contra una embajada estadounidense en Irak, aunque las defensas lograron neutralizar las amenazas.
Trump advirtió que hoy habrá un nuevo ataque
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán “se rindió” ante los países de Medio Oriente y advirtió que hoy habrá un nuevo ataque.
"¡Hoy Irán será golpeado muy fuertemente!", publicó Trump en su plataforma Truth Social. Además, amenazó con ampliar los ataques para incluir nuevos objetivos.
"Bajo seria consideración para su completa destrucción y muerte segura, debido al mal comportamiento de Irán, se encuentran zonas y grupos de personas que no habían sido considerados como objetivos hasta este momento", amenazó.
"Irán ya no es el 'matón de Medio Oriente', sino 'EL PERDEDOR DE ORIENTE MEDIO', y lo seguirá siendo durante muchas décadas hasta que se rinda o, más probablemente, ¡colapse por completo!", sostuvo Trump.
Trump escribió su mensaje horas después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijera que su país nunca se rendiría ante Israel y Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos dijo que el anuncio del presidente iraní de que no atacarán más a los países de la región “es debido al impecable ataque de Estados Unidos e Israel”.
El presidente de Irán pidió disculpas
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, se disculpó con los países vecinos por las represalias de Teherán que apuntaron a ellos.
“Pido disculpas (...) a los países vecinos que fueron atacados por Irán”, declaró en un discurso televisado, una semana después de la muerte del líder supremo, Ali Khamenei.
Pezeshkian aseveró que, según se decidió el viernes, Teherán no lanzará proyectiles a los países vecinos “a menos que se produzca un ataque contra Irán desde esos países”, muchos de los cuales acogen bases militares estadounidenses.
El aeropuerto Mehrabad de Teherán en llamas tras los ataques aéreos contra Irán
Teherán sufrió ataques aéreos durante la madrugada del sábado en medio de una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente. Medios estatales informaron que varias explosiones sacudieron distintos puntos de la ciudad y que densas columnas de humo podían verse desde varias zonas, entre ellas las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Mehrabad, que habría resultado afectado.
La emisora estatal de Irán señaló que las detonaciones se registraron tanto en el sector este como en el oeste de la capital. Testigos y reportes difundidos por la prensa local indicaron que tras los ataques comenzaron a verse llamas y humo en el área del aeropuerto, uno de los principales puntos de conexión aérea del país.
Israel anunció un nuevo lanzamiento de ataques “a gran escala” contra objetivos en Teherán
Israel inició una nueva “ola de ataques a gran escala” contra infraestructura del gobierno iraní en Teherán, en un nuevo capítulo de la escalada militar en Medio Oriente. El anuncio se produjo poco después de que las autoridades militares detectaran una nueva andanada de misiles iraníes lanzados en dirección a territorio israelí.
En paralelo, medios iraníes confirmaron una explosión en la zona oeste de la capital. Reportes de periodistas y testigos indicaron que nuevas detonaciones se escucharon en distintos sectores de la ciudad, donde en los últimos días los bombardeos se han vuelto frecuentes. Una residente de Teherán citada por medios internacionales aseguró que “cada pocas horas hay ataques otra vez, casi todos los días”, reflejando el clima de tensión que atraviesa la población.
Asimismo, funcionarios de Estados Unidos anticiparon una intensificación de las operaciones militares contra Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en una entrevista con Fox News que Washington lanzará lo que calificó como su mayor campaña de bombardeos hasta ahora, dirigida contra lanzadores de misiles y fábricas donde se produce ese armamento.
“Esta noche será nuestra mayor campaña de bombardeos y causaremos el mayor daño a los lanzadores de misiles iraníes y a las instalaciones que los producen”, sostuvo Bessent. La declaración anticipa un posible aumento de la presión militar sobre Irán, en un contexto de creciente confrontación regional que mantiene en alerta a la comunidad internacional.
Los primeros argentinos que quedaron varados en Dubái por la guerra en Medio Oriente comenzarán a regresar al país en las próximas horas. El Gobie
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este viernes cualquier posibilidad de diálogo con Irán mientras el país no acepte una “rendición incondicional”, en medio de una creciente escalada militar en Medio Oriente. “No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la rendición incondicional”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.
La publicación se difundió mientras Israel intensificaba sus bombardeos sobre objetivos en Teherán y contra posiciones de la milicia libanesa Hezbollah en Beirut. En paralelo, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que los ataques de Estados Unidos contra Irán estaban “a punto de aumentar drásticamente”.
Argentinos varados en Dubái por la guerra: el Gobierno confirmó los primeros vuelos de repatriación
Los primeros argentinos que quedaron varados en Dubái por la guerra en Medio Oriente comenzarán a regresar al país en las próximas horas. El Gobierno nacional confirmó que dos vuelos de la aerolínea Emirates despegarán entre el domingo y el lunes desde Emiratos Árabes Unidos con destino final a Buenos Aires, tras realizar una escala en Río de Janeiro.
La medida llega después de varios días de incertidumbre para cientos de ciudadanos que quedaron atrapados en la región a causa del cierre parcial del espacio aéreo y las cancelaciones masivas de vuelos provocadas por la escalada del conflicto. Según datos oficiales de Cancillería, más de 630 argentinos solicitaron asistencia para salir de la zona de guerra.
Solo nueve barcos se animaron a cruzar tras los ataques
Según datos de MarineTraffic, solo nueve naves marítimas (entre petroleros y portacontenedores) cruzaron el estrecho de Ormuz desde el pasado lunes, una cifra inusualmente baja para esta ruta clave. El temor a nuevos incidentes obligó a varias embarcaciones a ocultar su posición y apagar sus sistemas de geolocalización, luego de que el domingo tres buques fueran blanco de ataques en la zona.
Este párate logístico puso en jaque el suministro energético global, ya que por este punto transitó históricamente el 20% del petróleo crudo y del gas licuado mundial. Desde el ataque del domingo, apenas tres petroleros y un buque gasífero lograron completar el recorrido, lo que evidenció una caída drástica en el flujo comercial que abastece a los mercados internacionales. El impacto se sintió de inmediato en los precios, mientras las navieras buscaron rutas alternativas para evitar el riesgo.
Irán bajo las bombas: miedo, crisis económica y vida cotidiana marcada por la guerra
Mientras continúan los bombardeos diarios de Estados Unidos e Israel, la vida cotidiana en Irán se desarrolla entre el miedo, la incertidumbre y la crisis económica. Desde el Kurdistán iraní hasta el Golfo Pérsico y la capital Teherán, ciudadanos relataron cómo atraviesan la guerra que sacude al país.
Durante toda la semana, reporteros de la Agence France-Presse (AFP) conversaron con iraníes por teléfono, redes sociales o en su llegada a las fronteras con Armenia, Turquía y Afganistán. Sus testimonios dibujan un panorama marcado por la angustia, el encarecimiento de los productos, los cortes de internet y el temor a la represión para quienes critican al gobierno.
Muchos de los entrevistados pidieron mantener el anonimato por seguridad.
Israel asegura que destruyó un centro de mando de la Guardia Revolucionaria y tres de Hezbollah
La Fuerza Aérea Israelí aseguró este viernes que en una nueva oleada de ataques sobre el Líbano destruyó un centro de mando de la Guardia Revolucionaria iraní y tres de Hezbollah.
La FAI completó una nueva oleada de alcances contra objetivos terroristas en el distrito de Dahieh, en Beirut. Entre los objetivos alcanzados: un centro de mando de la Fuerza Aérea del CGRI, un centro de mando utilizado por la unidad naval de Hezbolá, otro por la unidad financiera y otro que utilizaba el consejo operativo de esa organización.
Aseguran que Rusia aporta inteligencia a Irán para que ataque a EEUU
Rusia estaría proporcionando a Irán información de inteligencia sobre objetivos para atacar a las fuerzas de Estados Unidos en Medio Oriente. El dato, revelado por el diario The Washington Post a partir de fuentes oficiales, marca el primer indicio de que otro adversario relevante de Washington participa, aunque sea de manera indirecta, en la guerra en curso.
De acuerdo con tres funcionarios familiarizados con reportes de inteligencia, Moscú habría facilitado a Teherán la ubicación de activos militares estadounidenses en la región, entre ellos buques de guerra y aeronaves.
El Gobierno confirmó que hay 260 turistas argentinos varados
El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, brindó hoy un preocupante panorama sobre la situación de los ciudadanos argentinos en zona de conflicto en Medio Oriente. Según confirmó el diplomático, actualmente hay 260 turistas varados que buscan abandonar el país con urgencia ante la escalada de violencia.
“Están desesperados por salir”, aseguró Wahnish en declaraciones a Radio Rivadavia, donde detalló que la embajada recibe una demanda incesante de asistencia. “Las consultas no solo vienen de los varados, sino de sus familias y redes de contactos que nos ruegan ayuda para evacuarlos”, agregó.
Trump aseguró que es una "pérdida de tiempo" enviar tropas a Irán
El presidente Donald Trump descartó la posibilidad de desplegar tropas terrestres en territorio iraní y sostuvo que sería “una pérdida de tiempo”. También afirmó que el régimen iraní “lo han perdido todo”. “Han perdido su Armada. Han perdido todo lo que pueden perder”, resaltó.
Irán continúa respondiendo a los ataques de Estados Unidos e Israel
La respuesta de Irán llegó durante la madrugada con una serie de ataques dirigidos a países vecinos que albergan fuerzas de Estados Unidos, entre ellos Qatar y Arabia Saudita. Ambos gobiernos informaron que lograron interceptar drones lanzados desde territorio iraní. Además, se registraron proyectiles dirigidos hacia Tel Aviv, en Israel.
Israel asegura que bombardeó el búnker de Ali Khamenei
De acuerdo con reportes militares, más de 50 aeronaves de Israel participaron en los ataques sobre territorio iraní. Uno de los objetivos fue un antiguo búnker vinculado al líder supremo Alí Khamenei en Teherán, que habría quedado completamente destruido. En paralelo, también se reportaron nuevas incursiones aéreas contra el bastión de Hezbollah en el barrio de Dahiyya, al sur de Beirut.
Trump aseguró que Irán está contactando a Estados Unidos para negociar un acuerdo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la república islámica se comunicó con el gobierno norteamericano para llegar a un acuerdo. También dijo que son inminentes las nuevas medidas para reducir la presión sobre el petróleo.
“Nos están llamando y preguntando: ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo?. Les he dicho que llegan un poco tarde para eso", señaló en un acto con el equipo del fútbol Inter Miami en la Casa Blanca. Además, alabó las acciones militares de Estados Unidos, diciendo que estaban destruyendo la capacidad de misiles y drones de Irán y que “su armada ha desaparecido: 24 barcos en tres días”.
Israel anuncia una nueva fase en su ofensiva contra Irán y asegura haber debilitado su capacidad militar
El gobierno de Israel confirmó este jueves el inicio de una nueva etapa en su ofensiva militar contra el régimen de Irán, con el objetivo de incrementar la presión sobre los cimientos políticos y estratégicos de Teherán.
El jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir, explicó que, tras completar la fase inicial de ataques sorpresa, la operación entra ahora en una segunda etapa destinada a intensificar los golpes sobre las estructuras esenciales del poder iraní.
Según detalló el alto mando militar, la ofensiva israelí logró destruir más del 60% de los lanzadores de misiles balísticos y el 80% de los sistemas de defensa aérea de Irán, lo que permitió alcanzar una supremacía aérea casi absoluta sobre el espacio iraní.
“Los pilotos de la Fuerza Aérea han lanzado más de 6.000 municiones. Hemos destruido cerca del 80% de los sistemas de defensa aérea y conseguido una superioridad aérea casi total en los cielos de Irán. También hemos neutralizado y destruido más del 60% de los lanzadores de misiles balísticos”, detalló Zamir.
El jefe militar también advirtió que Israel dispone de “movimientos sorprendentes adicionales” que, por ahora, no serán revelados públicamente.
Coordinación con Estados Unidos
Durante su exposición, Zamir destacó la coordinación con Estados Unidos y mencionó contactos permanentes con su homólogo estadounidense, el general Dan Caine, así como con el comandante del Comando Central, el almirante Brad Cooper.
Según explicó, las acciones sincronizadas entre ambos países buscan “despojar al régimen de sus capacidades militares y llevarlo a un aislamiento estratégico y a un punto de debilidad sin precedentes”.
Zamir calificó la cooperación militar entre Israel y Estados Unidos como “histórica” y remarcó que ambas potencias trabajan de manera coordinada para debilitar al régimen iraní y aislarlo de cualquier respaldo internacional.
En este marco, la nueva fase de la campaña militar estará centrada en infraestructuras de poder y mando en Teherán, además de recursos logísticos y cadenas de suministro vinculadas al aparato militar iraní.
Trump dice que debería participar en la elección del nuevo líder de Irán en medio de la escalada en Medio Oriente
La guerra en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo de tensión política después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que debería tener un papel directo en la elección del próximo líder supremo de Irán, tras la muerte del ayatolá Ali Khamenei.
“Tengo que participar en el nombramiento”, dijo Trump en una entrevista con el portal Axios, en la que además rechazó la posible sucesión del hijo del líder iraní, a quien calificó como “un peso ligero”.
Trump afirma que él debe "participar" en elección de próximo líder iraní
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el jueves en que él debería tener un papel en la elección del próximo líder supremo de Irán tras el asesinato del ayatolá Ali Jamenei, cuyo hijo, dijo, le parece un candidato inaceptable.
"El hijo de Jamenei (muerto en el primer día de la guerra en un ataque) es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy", dijo Trump al medio Axios, estableciendo una comparación con Venezuela, donde la presidenta interina Delcy Rodríguez ha cooperado con él bajo amenaza después de que Estados Unidos derrocara a Nicolás Maduro.
La OTAN insiste en que el misil lanzado desde Irán tenía como objetivo Turquía
La OTAN insistió este jueves que un misil balístico lanzado desde Irán tenía como objetivo Turquía antes de ser derribado, contradiciendo la afirmación de un responsable turco que el proyectil se dirigía en realidad hacia una base militar en Chipre.
Al ser consultado si el misil había sido apuntado deliberadamente a alguna posición en Turquía, el portavoz de la OTAN Martin O’Donnell respondió "Sí", remitiéndose a la respuesta oficial de la alianza al incidente emitida el miércoles.
En su declaración inicial la vocera de la OTAN, Allison Hart, destacó que la alianza condena "el ataque de Irán contra Turquía".
Pánico en los suburbios de Beirut
El pánico inundó Beirut este jueves tras un llamamiento sin precedentes de Israel para evacuar los suburbios del sur de la capital libanesa, en previsión de bombardeos contra este bastión de Hezbolá.
Líbano se vio envuelto en la guerra en Oriente Medio el lunes, tras un primer ataque contra Israel del movimiento proiraní.
Hezbolá afirmó querer "vengar" la muerte del ayatolá Alí Jamenei, fallecido en el primer día de la ofensiva israeloestadounidense, el sábado.
Al menos 77 personas han muerto desde el lunes y otras 90.000 han sido desplazadas, según las autoridades libanesas, por la campaña de ataques israelíes.
El FMI advirtió que si la guerra se prolonga en Medio Oriente podría afectar el crecimiento y la inflación mundial
La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió que la economía global enfrenta una nueva prueba ante la guerra en Medio Oriente contra el régimen de Irán. Según planteó, si el conflicto se prolonga podría impactar de manera directa sobre el crecimiento mundial y la inflación.
“Si este conflicto se prolonga, tiene un potencial evidente de afectar los precios globales de la energía, la confianza del mercado, el crecimiento y la inflación, e imponer nuevas exigencias a los responsables políticos de todo el mundo”, sostuvo durante una transmisión en vivo de la conferencia “Asia en 2050”, realizada en Bangkok.
Irán aseguró que atacó una base de Estados Unidos en Irak
Las fuerzas armadas de Irán informaron que realizaron un ataque con drones contra una base militar de Estados Unidos ubicada en Erbil, en el Kurdistán de Irak. Según un comunicado difundido por la televisión estatal, "El cuartel general de las fuerzas agresoras norteamericanas en Erbil, Irak, fue atacado por los drones de asalto del ejército de Tierra".
Irán advirtió que la UE pagará si no condenan los ataques de Israel
El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, lanzó una advertencia dirigida a los países de la Unión Europea en medio de la escalada en Medio Oriente. El funcionario sostuvo que los miembros de la UE "pagarán el precio, tarde o temprano" si no condenan los ataques de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní.
En declaraciones a TVE, Baqaei calificó la ofensiva como una "brutal agresión" y remarcó que "ningún país de la ONU puede quedar indiferente o en silencio ante esta agresión a la civilización y al derecho internacional".
Italia envía ayuda al Golfo Pérsico
La primera ministra Giorgia Meloni afirmó que "Italia, al igual que Reino Unido, Francia y Alemania, tiene la intención de enviar ayuda a los países del Golfo".
"Estamos hablando claramente de defensa, defensa aérea (...) porque hay decenas de miles de italianos en esa zona y alrededor de 2.000 soldados que debemos proteger", declaró.
Las conexiones de internet en Irán permanecen cortadas
El corte de internet en Irán ya va por su quinto día, "y la conectividad se mantiene en torno a un 1% de su nivel habitual", indicó la web especializada en ciberseguridad NetBlocks.
Se registraron nuevos taques sobre Teherán
El ejército israelí lanzó otra serie de ataques "a gran escala" contra Teherán, apuntando "contra las infraestructuras del régimen" iraní, según un comunicado militar.
La agencia de noticias iraní Tasnim informó antes de varias explosiones en la capital.
EEUU pide a Israel seguir "hasta el final"
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, le ha instado a continuar la operación "hasta el final".
"El secretario de Defensa dijo: 'Sigan adelante hasta el final, estamos con ustedes'", afirmó Katz, según un comunicado de la oficina del ministro israelí.
Explosión en petrolero en Kuwait
Un petrolero fue alcanzado por una "gran explosión" en aguas frente a Kuwait, lo que provocó un derrame de crudo, informó este jueves la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.
Irán acusa a Estados Unidos e Israel de ataques "deliberados" a civiles
"Nuestro pueblo está siendo brutalmente masacrado mientras los agresores apuntan deliberadamente a zonas civiles y a cualquier lugar que crean que causará el máximo sufrimiento y pérdidas humanas", afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baqai, en X.
Explosiones en Catar, Baréin y Arabia
Catar es blanco de un "ataque con misiles" que sus sistemas de defensa "intentan interceptar", anunció el Ministerio de Defensa poco después de que se escucharan fuertes explosiones en la capital, Doha. Periodistas de AFP también escucharon explosiones sobre la capital de Baréin, Manama.
En Arabia Saudita, tres misiles y varios drones fueron interceptados, indicó el Ministerio de Defensa en X.
En Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, seis trabajadores extranjeros resultaron heridos en una zona industrial por la caída de restos de un dron interceptado, informaron el jueves las autoridades del emirato del Golfo.
Irán envía otro buque a Sri Lanka
Un segundo buque de guerra iraní se dirige este jueves hacia Sri Lanka, en el océano Índico, un día después de que un submarino estadounidense torpedease una fragata iraní, declaró el ministro esrilanqués de Comunicación, Nalinda Jayatissa.
El canciller de Irán, Abás Araqchi, acusó a Estados Unidos de cometer una "atrocidad" al hundir el buque de guerra y le advirtió que "lamentará amargamente" el precedente sentado.
Sri Lanka dijo haber recuperado los cadáveres de 87 marinos de la corbeta. Una treintena de tripulantes fueron rescatados gravemente heridos y 61 siguen desaparecidos.
Trump recibió el apoyo del Senado
El Senado estadounidense rechazó este miércoles limitar los poderes del presidente Donald Trump en la guerra contra Irán.
La OTAN interceptó un misil iraní sobre Turquía
Washington calificó de "inaceptables" los ataques contra la soberanía de Turquía, después de que la OTAN interceptara un misil lanzado desde Irán que se acercaba a su espacio aéreo.
Según un funcionario turco, este proyectil "tenía como objetivo una base militar" en Chipre, pero "se desvió" de su trayectoria.
España desmiente que ayudará a Washington en su ofensiva contra Irán
El gobierno español desmintió "categóricamente" cualquier intención de colaborar con Washington. Poco antes, la Casa Blanca había anunciado que Madrid finalmente "cooperaría" en su ofensiva contra Irán, al permitirle utilizar dos bases militares en su territorio.
Lo que tenés que saber
El conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán se recrudece con el paso de los días y se reportan ataques en diferentes puntos de la región. Durante las primeras horas del domingo, Irán dijo que designó a un nuevo líder supremo y se multiplican los bombardeos israelíes y las amenazas de Donald Trump.