En el momento límite, Boca respondió con fútbol y contundencia

En la noche en la que más lo necesitaba, Boca Juniors sacó a relucir carácter, fútbol y contundencia. Llegó a La Fortaleza con dudas, cuestionamientos y cuatro partidos sin ganar que habían puesto en jaque la continuidad de Claudio Úbeda. Se fue de Lanús con una goleada que no solo le devolvió el triunfo, sino también la confianza. El 3 a 0 ante el “Granate”, en el encuentro pendiente de la séptima fecha del torneo Apertura, marcó un punto de inflexión en el año del “Xeneize”.