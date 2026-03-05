Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: jubilados transferidos
Hace 5 Hs

Queremos pedir al señor Gobernador que tome cartas en el asunto, tratando de conseguir que se apure el tratamiento de las actualizaciones salariales para los jubilados transferidos, todos con  sentencia firme. Estos se adeudan, si no estoy errado, de julio o agosto del año pasado. Estos aumentos, una vez presentados por el gremio bancario y homologados por el Gobierno, se comunica a la Caja Popular de Ahorros para que verifique el mismo y lo remita a Secretaría de Hacienda para seguir el trámite. Esto parece que salió con error y fue devuelto para su corrección, teniendo entendido que hace un par de días recién se lo volvió a enviar para que siga trámite y se devuelva a la Caja para que comunique el trámite y lo remita a la Oficina Previsional -que es la única que trabaja  con responsabilidad- para hacer los cálculos de cada jubilado, planillarlos y dar curso a Auditoría en Casa de Gobierno para su revisión y allí comienza nuestro pesar por las demoras en que incurren, donde pasan días para que recién se obtenga el resultado que esperamos, una vez finalizado este trámite se lo deriva a las oficinas Contaduría General, Presupuesto y Hacienda donde se hace la resolución y con las firma del Secretario, se lo remite a Oficina Previsional que hace las comunicaciones para el pago a la Anses, lo que se concreta luego de 30, 40 o más días de espera. Finalizado este proceso esta última oficina realiza las liquidaciones que corresponda respecto al retroactivo y vuelve a Fiscalía y demás oficinas indicadas anteriormente para autorizar este último trámite y remitir nuevamente a Previsional para otra vez comunicar  para el pago a Anses que se concreta después de otros 40 o 50 días. Por lo expuesto pedimos al señor Gobernador que se vea otra medida más rápida para estos trámites y no tener que esperar tanto tiempo para percibir lo que nos corresponde.

Mario Oscar Rivet Vozza                     

mrivetvozza@hotmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Paro en el fútbol argentino: qué hay detrás de la decisión de la AFA de suspender las actividades
1

Paro en el fútbol argentino: qué hay detrás de la decisión de la AFA de suspender las actividades

Tafí del Valle apuesta a blindar su queso y avanza en la Indicación Geográfica
2

Tafí del Valle apuesta a blindar su queso y avanza en la Indicación Geográfica

Chikungunya en Tucumán: así es la infección que dobla el cuerpo de dolor
3

Chikungunya en Tucumán: así es la infección que dobla el cuerpo de dolor

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará
4

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar
5

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

Avanza la Ley de Glaciares en Diputados
6

Avanza la Ley de Glaciares en Diputados

Más Noticias
Los maravillosos viajes de Sara Vallejo recobran vida por medio de 26 fotos

Los maravillosos viajes de Sara Vallejo recobran vida por medio de 26 fotos

Violencia sexual en manada: cómo se construyen esos consensos

Violencia sexual en manada: cómo se construyen esos consensos

En medio de las bombas, también se mata el acceso a la información

En medio de las bombas, también se mata el acceso a la información

Avanza la Ley de Glaciares en Diputados

Avanza la Ley de Glaciares en Diputados

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

Comentarios