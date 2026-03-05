Cartas de lectores: jubilados transferidos

Queremos pedir al señor Gobernador que tome cartas en el asunto, tratando de conseguir que se apure el tratamiento de las actualizaciones salariales para los jubilados transferidos, todos con sentencia firme. Estos se adeudan, si no estoy errado, de julio o agosto del año pasado. Estos aumentos, una vez presentados por el gremio bancario y homologados por el Gobierno, se comunica a la Caja Popular de Ahorros para que verifique el mismo y lo remita a Secretaría de Hacienda para seguir el trámite. Esto parece que salió con error y fue devuelto para su corrección, teniendo entendido que hace un par de días recién se lo volvió a enviar para que siga trámite y se devuelva a la Caja para que comunique el trámite y lo remita a la Oficina Previsional -que es la única que trabaja con responsabilidad- para hacer los cálculos de cada jubilado, planillarlos y dar curso a Auditoría en Casa de Gobierno para su revisión y allí comienza nuestro pesar por las demoras en que incurren, donde pasan días para que recién se obtenga el resultado que esperamos, una vez finalizado este trámite se lo deriva a las oficinas Contaduría General, Presupuesto y Hacienda donde se hace la resolución y con las firma del Secretario, se lo remite a Oficina Previsional que hace las comunicaciones para el pago a la Anses, lo que se concreta luego de 30, 40 o más días de espera. Finalizado este proceso esta última oficina realiza las liquidaciones que corresponda respecto al retroactivo y vuelve a Fiscalía y demás oficinas indicadas anteriormente para autorizar este último trámite y remitir nuevamente a Previsional para otra vez comunicar para el pago a Anses que se concreta después de otros 40 o 50 días. Por lo expuesto pedimos al señor Gobernador que se vea otra medida más rápida para estos trámites y no tener que esperar tanto tiempo para percibir lo que nos corresponde.
Mario Oscar Rivet Vozza
