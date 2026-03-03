Comienza en Santa Cruz el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan

Los allegados a los 44 marinos habían denunciado seguimientos y recolección de datos personales entre 2017 y 2018, en el marco de sus reclamos por justicia y esclarecimiento de lo ocurrido. La investigación se inició tras el hallazgo de documentos en la sede de la AFI en Mar del Plata, que incluían informes, fichas y registros sobre actividades públicas y publicaciones en redes sociales de los familiares.