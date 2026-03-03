Encuesta: ¿Dejaste a tus hijos participar del UPD?

Los festejos por el "Último Primer Día" (UPD), a horas del inicio de un nuevo ciclo lectivo, pusieron de nuevo en discusión los encuentros que los estudiantes del 5to año organizan la noche anterior, para dar inicio a la despedida de la secundaria. Para el Estado las reuniones no pasan desapercibidas y piden mayor compromiso de las familias, mientras que los adolescentes insisten que es una forma de celebrar el cierre de una etapa que marcó sus vidas.
Desde el Ministerio de Educación ya habían anticipado que no se permitiría hoy el ingreso a las escuelas y colegios a los estudiantes que no estuvieran en condiciones adecuadas de salud. La ministra Susana Montaldo cuestionó el financiamiento de fiestas con alcohol y pidió mayor responsabilidad a los padres. La Policía confirmó que los controles apuntaron a evitar el consumo en la vía pública y la venta a menores.
La organización del "UPD" comienza en las semanas previas, cuando se define el lugar, se diseña la remera, se contrata DJ, se arma la lista de concurrentes. Las fiestas, que mutaron de los primeros encuentros en la cale, suelen incluir juegos y el plan final es llegar todos juntos a la puerta del colegio, cuando empieza a amanecer. En algunas promociones, la producción va más allá: alquilan toro mecánico, inflables con agua o máquinas de espuma.
“Se hizo cada año más grande”, reconoció Lucía. “A veces es una excusa más para tomar, pero también es algo que esperás desde primero”, suma Camila. “Para mí el UPD no es ir a alcoholizarse. Es el principio de algo y también el final de una etapa. Tenés una energía distinta porque sabés que estás empezando el último año y que todavía te queda todo por vivir. Es como empezar a ser consciente de que es la última vez que te va a pasar”, comentó Jazmín, otra de las estudiantes entrevistadas por LA GACETA.
Lo concreto es que las celebraciones del "UPD" se expanden cada año y el debate recién comienza. Por eso, LA GACETA invita a sus lectores a participar de una encuesta para saber si dejaron o no a sus hijos asistir a los festejos y de qué manera se preparan en sus casas para que las celebraciones no sean un mal recuerdo.