Encuesta: ¿Dejaste a tus hijos participar del UPD?

“Se hizo cada año más grande”, reconoció Lucía. “A veces es una excusa más para tomar, pero también es algo que esperás desde primero”, suma Camila. “Para mí el UPD no es ir a alcoholizarse. Es el principio de algo y también el final de una etapa. Tenés una energía distinta porque sabés que estás empezando el último año y que todavía te queda todo por vivir. Es como empezar a ser consciente de que es la última vez que te va a pasar”, comentó Jazmín, otra de las estudiantes entrevistadas por LA GACETA.