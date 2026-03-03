Se enamoró del motocross, superó una lesión y se consagró en el Supercross de El Cadillal

Tomás Cobos levantó los brazos en El Cadillal y su festejo tuvo sabor a revancha. En el regreso del Supercross a Tucumán después de 31 años, el piloto tucumano se quedó con la victoria en SX2 ante más de 8.000 personas que vibraron a orillas del dique Celestino Gelsi. En un circuito de 600 metros repleto de saltos y adrenalina, no sólo ganó una carrera: selló su vuelta tras una lesión de hombro que lo había obligado a parar dos meses.