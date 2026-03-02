Tucumán Central sumó a un ex San Martín y a un ex Atlético para afrontar el Federal A

En lo institucional, esta tarde se dará a conocer el fixture oficial en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino, en el marco de la reunión del Consejo Federal. Tucumán Central integrará la Zona 2 junto a Bartolomé Mitre (Posadas), Sol de América y San Martín (Formosa), Boca Unidos (Corrientes), Sarmiento y Defensores de Puerto Vilelas (Chaco), Juventud Antoniana (Salta) y Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero). En la primera fase disputarán 16 fechas, todos contra todos a ida y vuelta.