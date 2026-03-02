Secciones
Tucumán Central sumó a un ex San Martín y a un ex Atlético para afrontar el Federal A

Alejandro Galván y Valentín Montenegro se incorporaron al “Rojo” de Villa Alem, que ya conoce a sus rivales en la Zona 2 y aguarda la confirmación del fixture en el predio de AFA.

ENTRENAMIENTOS. El Rojo sigue con la preparación de cara al Federal A. ENTRENAMIENTOS. El "Rojo" sigue con la preparación de cara al Federal A.
Hace 1 Hs

Con el inicio del Federal A cada vez más cerca, Tucumán Central continúa moviéndose en el mercado y cerró dos incorporaciones de peso: el defensor Alejandro Galván, con pasado reciente en San Martín, y el delantero Valentín Montenegro, ex Atlético en el ámbito liguista.

Galván llega tras su paso por Guaraní Antonio Franco y luego de haber integrado el plantel de San Martín en el Nacional B 2025. Montenegro, por su parte, fue goleador en la Liga Tucumana con Atlético y viene de disputar el Regional con Sportivo Pocitos. Con estas incorporaciones, ya son once las caras nuevas del “Rojo” de Villa Alem.

En lo institucional, esta tarde se dará a conocer el fixture oficial en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino, en el marco de la reunión del Consejo Federal. Tucumán Central integrará la Zona 2 junto a Bartolomé Mitre (Posadas), Sol de América y San Martín (Formosa), Boca Unidos (Corrientes), Sarmiento y Defensores de Puerto Vilelas (Chaco), Juventud Antoniana (Salta) y Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero). En la primera fase disputarán 16 fechas, todos contra todos a ida y vuelta.

En lo deportivo, el equipo dirigido por Walter Arrieta trabaja con un plantel de 28 jugadores y aún busca sumar un arquero y un delantero de área. Tampoco se descarta la llegada de un volante creativo, con el nombre de Lucas Naranjo en carpeta.

La preparación transcurre en el predio Bajo Hondo, en el Parque Guillermina, con triple turno de entrenamientos y trabajos específicos de potencia. Además, están previstos dos amistosos para la próxima semana, con el objetivo de comenzar a sumar minutos de fútbol formal.

En el parte médico, el volante Víctor Castaño será operado de meniscos en la rodilla derecha, mientras que el defensor Patricio Krupoviesa continúa recuperándose de una tendinitis.

Resta definir el estadio donde hará de local, algo que se resolverá tras la inspección del Consejo Federal en los próximos días. Una de las alternativas que se analiza es Central Norte.

Con refuerzos confirmados y el fixture a punto de oficializarse, Tucumán Central empieza a perfilar su desafío en el Federal A con la intención de ser protagonista desde el arranque.

Club Tucumán CentralVilla AlemClub Deportivo Guaraní Antonio FrancoTorneo Federal AArgentinaSan MartínClub Atlético Tucumán
