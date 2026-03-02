La ficción es tirarse al vacío

Pero, ¿qué es un lenguaje? No creo que sea sólo ese sistema de signos que aceptamos, que nos fue dado y que moldeamos y nos moldea, eso que habla a través nuestro. En la literatura, un lenguaje tiene que ser una interferencia. Eso sucede con los textos de Terciopelo negro. Este libro inventa un modo de decir que es, a la vez, un modo de estar, un modo de ir siendo y de no ir siendo. Eso que sucede con estas historias no es fácil de lograr: es un libro que habla.