Compartió vestuario con Riquelme, jugó en la Selección de Siria y hoy sueña con triunfar en Atlético Tucumán

Ezequiel Ham llegó a mediados de enero con un objetivo claro: adueñarse del medio campo de Atlético Tucumán y convertirse en una pieza importante dentro de la estructura del equipo. El club tenía argumentos sólidos para ir a buscarlo: recorrido en el fútbol argentino, experiencia internacional con la selección de Siria y un último paso positivo en Brasil. En un arranque de temporada turbulento, en la que alternó titularidades y suplencias, y ahora en medio de un cambio de entrenador, el “Turquito” apuesta al proceso. En una charla íntima con LA GACETA, repasó una carrera que tuvo de todo: proyección precoz, alguna lesión desafortunada, viajes impensados y una madurez construida a fuerza de resiliencia.