Continúan los rastrillajes para encontrar a un pescador desaparecido hace una semana en el río Salí

Las tareas de búsqueda para dar con el paradero de Antonio Jorrat no se detienen y personal de la División Policía Lacustre, del destacamento El Cadillal, retomó ayer los rastrillajes, en las inmediaciones del río Salí.
Jorrat, de 57 años, se encuentra desaparecido desde el 22 de febrero cuando se encontraba a la altura de Los Bulacios, al sur de la capital tucumana. El personal policial recorrió 17 kilómetros en kayak por el río Salí, prestando principalmente atención en palizadas y montículos de arena.
Luego de que recientemente se hallara su motocicleta junto a un bolso con artículos de pesca y demás pertenencias en un camino vecinal de la zona, los efectivos concentraron los rastrillajes por el cauce desde el sector conocido como Paso de los Juárez hasta Los Romanos, se informó desde la Secretaría de Comunicación Pública de la provincia.
Las tareas finalizaron durante la tarde sin resultados por el momento y, según se informó, el operativo continuará hoy, siguiendo el cauce del río Salí.