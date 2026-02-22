Gustavo Sáenz cruzó a Cristina Kirchner por la intervención del PJ en Salta: “Deciden por Zoom y a dedo”

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuestionó con dureza a la conducción nacional del Partido Justicialista (PJ) y apuntó directamente contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la designación de autoridades partidarias en las provincias.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario salteño acusó a la conducción nacional de “decidir a dedo desde Buenos Aires” las autoridades del PJ en distritos como Salta y Jujuy, en lugar de convocar a elecciones internas.
“La pyme familiar de la Sra., su hijo y sus amigos sigue decidiendo a dedo desde Buenos Aires las autoridades partidarias del PJ en las provincias”, escribió Sáenz, en un mensaje que profundiza la tensión interna en el peronismo.
Pablo Kosiner, nuevo interventor del PJ salteño
El cruce se produce luego de que el ex diputado nacional Pablo Kosiner fuera designado como nuevo interventor del PJ en Salta, en reemplazo de Sergio Berni, por decisión adoptada a nivel nacional por el espacio conducido por Cristina Kirchner.
Kosiner, dirigente cercano al ex gobernador Juan Manuel Urtubey, asumirá la intervención con el objetivo de reordenar la estructura partidaria en la provincia y revisar la situación de dirigentes que, según el kirchnerismo, se apartaron de la línea política del espacio.
La medida se enmarca en una reconfiguración interna del peronismo salteño, luego de que legisladores vinculados al PJ dieran quórum y acompañaran iniciativas impulsadas por el gobierno del presidente Javier Milei en el Congreso.
Legisladores bajo la lupa
Entre los casos señalados aparecen los diputados nacionales Pablo Outes y Yolanda Vega, quienes accedieron a sus bancas a través de listas del peronismo y respaldaron la reciente reforma laboral promovida por el oficialismo.
Desde sectores del kirchnerismo también se impulsa la aplicación de sanciones partidarias para legisladores que se aparten de la conducción nacional. Como antecedente reciente, se menciona la suspensión de la afiliación de la senadora jujeña Carolina Moisés, tras decisiones adoptadas por las autoridades partidarias de su distrito.
La intervención del PJ en Salta responde, según la conducción nacional, a la necesidad de fortalecer la coherencia interna del espacio en el actual escenario legislativo.
El reclamo de Sáenz por internas partidarias
En ese contexto, Sáenz cuestionó la falta de elecciones internas y reclamó mayor participación de los afiliados en la definición de autoridades.
“¿Por qué no llama a elecciones libres y democráticas en Jujuy y en Salta? ¿Por qué decide a dedo quién va a conducir el PJ en estas provincias y no sus afiliados?”, planteó el gobernador.
Además, criticó los mecanismos de decisión internos del partido: “Ahora deciden por Zoom las intervenciones partidarias, las sanciones y expulsiones. Cambió todo, pero en el PJ nacional siguen los mismos de siempre. Le llaman renovación al reciclaje”.
El mandatario incluso invitó al kirchnerismo a “volver al Partido de la Victoria”, en referencia al sello electoral utilizado en elecciones anteriores.
Interna abierta en el peronismo
Las declaraciones de Sáenz exponen la creciente tensión entre sectores del peronismo del interior y la conducción nacional del PJ, en un momento de redefinición política tras los últimos procesos electorales.
“La Patria somos todos, pero el PJ son ellos”, cerró el gobernador salteño, dejando en claro su distanciamiento de la estructura partidaria nacional y abriendo un nuevo capítulo en la disputa por la conducción del peronismo en las provincias.