Cómo juega Julio César Falcioni, el nuevo DT de Atlético Tucumán

En su último ciclo en Avellaneda comenzó a darle mayor protagonismo a los juveniles y a soltar amarras en la búsqueda de un fútbol con más iniciativa. Allí, después de un semestre enfocado en consolidar la estructura defensiva, decidió adelantar al equipo y apostar por un planteo más ambicioso. La idea fue ganar confianza primero y, a partir de ahí, animarse a asumir riesgos con mayor cantidad de futbolistas en campo rival. Una línea similar sostuvo en su etapa final en Banfield, hasta su salida en 2024, cuando también intentó combinar orden con mayor protagonismo ofensivo.