Zacarías Khoder ganó la clásica Santiago-Termas-Santiago

Zacarías Khoder se quedó con la clásica Santiago-Termas-Santiago, una de las pruebas más tradicionales del calendario regional, tras imponerse en la categoría Elite luego de 110 kilómetros exigentes y estratégicos. La competencia reunió a unos 70 u 80 ciclistas de Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y Termas de Rio Hondo, en un trazado de 55 kilómetros de ida y 55 de vuelta que combinó velocidad, resistencia y lectura de carrera.
Tras los primeros 40 kilómetros se produjo la primera escapada, integrada por unos 10 o 12 corredores, entre ellos el propio Khoder. El grupo logró sostener diferencias hasta el giro en Termas, en el kilómetro 55, y continuó en fuga hasta el 70. Sin embargo, la falta de acuerdo en los relevos facilitó la captura por parte del pelotón. “Volvimos fugados hasta el kilómetro 70 aproximadamente donde nos capturaron por falta de acuerdo”, explicó.
Lejos de resignarse, el tucumano volvió a apostar en el tramo decisivo. A los 90 kilómetros se generó una nueva fuga y allí se desprendió junto a tres corredores más. La selección natural empezó a marcar diferencias y, a falta de 10 kilómetros, Khoder lanzó el ataque determinante. “Faltando 10 ataqué y dejé atrás a Cabrera. Tiré solo hasta cerca de la llegada”, contó. La ofensiva redujo el grupo a tres hombres: Juan Pablo Deffis y Juan Cruz Ocon resistieron el ritmo, mientras que Cabrera fue absorbido más tarde por el pelotón.
El cierre fue a pura potencia. “Faltando 500 metros aceleré por última vez, se quedó Juan Ocon y ya definí con Deffis”, detalló el ganador. En el sprint final, Khoder se impuso con autoridad sobre Deffis, mientras que Ocon completó el podio.
La clasificación final en Elite quedó encabezada por Zacarías Khoder, seguido por Juan Pablo Deffis y Juan Cruz Ocon. El cuarto lugar fue para Inti Salto y el quinto para Matías Noriega.
La victoria representa un desahogo para el tucumano, que venía encadenando buenas actuaciones sin poder cerrar con triunfo. “Creo que es la primera ganada del año. Vengo haciendo podio en todas las carreras, pero se me venía escapando el triunfo: tercero, segundo, cuarto, quinto… ahora sí se me dio”, expresó. El resultado, además de confirmar su regularidad, refuerza su preparación de cara a los próximos compromisos.
El calendario no da tregua. El 8 de marzo se correrá la Clásica Doble La Madrid, donde Khoder fue segundo el año pasado. “El próximo domingo tenemos otra clásica en Las Termas, el año pasado me quedé segundo, así que este año vamos a ir a ver”, anticipó. También tiene en el horizonte el campeonato nacional y posibles presentaciones en San Juan, una plaza clave del ciclismo argentino.
Con estrategia, resistencia y un ataque preciso en el momento justo, Khoder construyó una victoria trabajada en la ruta santiagueña y confirmó que atraviesa un presente competitivo que ilusiona para lo que viene.