Zacarías Khoder ganó la clásica Santiago-Termas-Santiago

Lejos de resignarse, el tucumano volvió a apostar en el tramo decisivo. A los 90 kilómetros se generó una nueva fuga y allí se desprendió junto a tres corredores más. La selección natural empezó a marcar diferencias y, a falta de 10 kilómetros, Khoder lanzó el ataque determinante. “Faltando 10 ataqué y dejé atrás a Cabrera. Tiré solo hasta cerca de la llegada”, contó. La ofensiva redujo el grupo a tres hombres: Juan Pablo Deffis y Juan Cruz Ocon resistieron el ritmo, mientras que Cabrera fue absorbido más tarde por el pelotón.