Presentan el primer robot teléfono con inteligencia artificial
Hace 3 Hs

El fabricante chino de teléfonos inteligentes Honor presentó en Barcelona ayer, la víspera de la apertura del Congreso Mundial de la telefonía Móvil (MWC), su primer “teléfono-robot” potenciado por inteligencia artificial.

Visualmente, este ‘smartphone’ se parece a un teléfono de última generación, pero sobre él va fijada, mediante un brazo mecánico, una pequeña cápsula que se despliega con una cámara, que da la impresión de ser la cabeza de un robot.

Este “compañero” digital puede asentir y mover la cabeza en función de las preguntas que se le haga, detalló Honor, que prevé comercializar este “teléfono-robot” a partir “del segundo semestre” de este año.

Transformando el mundo

“Es una revolución entre el ser humano y la máquina” en un momento en que “la IA está transformando el mundo a una velocidad fulgurante”, destacó durante su presentación el presidente de Honor, James Li, que no precisó, sin embargo, qué precio tendrá.

En pleno auge de la inteligencia artificial: ¿conviene comprar una computadora nueva?

En pleno auge de la inteligencia artificial: ¿conviene comprar una computadora nueva?

El aparato es “un compañero que realmente nos entiende (...), puede girar, hacer gestos y hablar”, prosiguió ante numerosos expertos del sector del móvil reunidos en el Palacio de Congresos de Barcelona, en el noreste de España.

Honor, con sede en la ciudad china de Shenzhen, aspira a “pasar de ser un fabricante de teléfonos inteligentes” a convertirse en un proveedor “global” de dispositivos de IA, subrayó James Li en su discurso. (AFP)

