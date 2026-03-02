Secciones
EconomíaNoticias económicas

Ropa importada: el impacto en el país y la desigual competencia

El cierre de marcas importantes y la diferencia de precios entre la ropa usada y nueva.

PRECIO. En promedio, la ropa usada importada cuesta U$S1,2 por kilo. PRECIO. En promedio, la ropa usada importada cuesta U$S1,2 por kilo.
Hace 3 Hs

La diferencia de precios entre un tipo de ropa y el otro es bastante grande al analizar este fenómeno. El precio promedio de la ropa usada importada a nuestro país es de U$S1,2 por kilogramo, frente a los U$S18,4 por kilogramo de ropa nueva importada a Argentina. Esta diferencia abismal ha generado lo que los actores protagónicos, al menos de la industria local, califican como competencia desleal.

El fuerte aumento de la importación, no solo de prendas usadas sino también nuevas, ha golpeado duramente a la producción nacional.

Marcas locales como Humahuá, que apuestan por el diseño y la producción en Jujuy, han debido cerrar locales. Su dueño, Nicolás Zárate, expresa con frustración: “Nuestro modelo ha fracasado. Entiendo que toda esta ropa importada no tiene el mismo carril que seguimos nosotros, desde los impuestos que tienen que pagar hasta muchas veces la formalidad con la que trabaja el personal de este tipo de modelo de negocios.”

El sector textil ha registrado cierres de empresas como TN & Platex, con los consecuentes despidos que afectan a empleadores y trabajadores argentinos. Ahora, incluso marcas que intentaban resistir se ven obligadas a abastecerse desde Buenos Aires o Bangladesh para sobrevivir.

Marco regulatorio: de la prohibición a la apertura

Durante casi 30 años, Argentina mantuvo prohibida la importación de ropa usada. La prohibición vigente desde 1999, establecida por el decreto 333/2017, se fundamentaba en la protección de la salud pública, la seguridad y el medio ambiente. Sin embargo, en 2024 se levantó esta restricción, abriendo un nuevo negocio para intermediarios y operadores logísticos.

Ropa usada: importación récord y ¿cambio en el mapa textil?

Ropa usada: importación récord y ¿cambio en el mapa textil?

A fines de 2024, ante las alertas de industriales textiles argentinos sobre la presencia de hongos, ácaros, agentes alergénicos y residuos químicos en estas prendas por lo cual el gobierno nacional comenzó a exigir un certificado de desinfección para la ropa usada importada. En los hechos, esta medida bloqueó momentáneamente todo ingreso.

Uno de los líderes importadores

En este ámbito, Chile es el cuarto importador mundial de ropa usada, y el 40% de estas prendas terminan descartadas en el desierto de Atacama, en donde las fibras sintéticas y productos químicos se han convertido en focos de contaminación ambiental.

En debate: ¿Por qué es cara la ropa en la Argentina?

En debate: ¿Por qué es cara la ropa en la Argentina?

Es por eso que las cámaras textiles, sindicatos y ambientalistas expresan preocupación tanto por la falta de controles sanitarios como por el destino final de los residuos textiles, pidiendo nuevas regulaciones para controlar riesgos sanitarios y evitar la contaminación.

Temas Buenos AiresJujuyChileBangladeshArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Crisis en perfumerías: cerraron 700 locales en dos años

Crisis en perfumerías: cerraron 700 locales en dos años

Crisis en Dr. Ahorro: emitió 238 cheques sin fondos y ya cerró 11 sucursales

Crisis en Dr. Ahorro: emitió 238 cheques sin fondos y ya cerró 11 sucursales

Una de cada cuatro personas ya tiene deudas atrasadas con bancos y billeteras virtuales

Una de cada cuatro personas ya tiene deudas atrasadas con bancos y billeteras virtuales

Georgalos suspende a 20 trabajadores de su planta de Victoria

Georgalos suspende a 20 trabajadores de su planta de Victoria

Bajaron las acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país superó los 550 puntos

Bajaron las acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país superó los 550 puntos

Lo más popular
Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla
1

Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

Eduardi Berti: “Hay una mirada que es marcada por la lengua”
2

Eduardi Berti: “Hay una mirada que es marcada por la lengua”

La tragedia personal que inspiró Hamlet
3

La tragedia personal que inspiró Hamlet

Un drama shakesperiano situado en Miami
4

Un drama shakesperiano situado en Miami

5

Una teoría posible de la lectura

Jesusa y Elena: el duelo entre la voz y la letra
6

Jesusa y Elena: el duelo entre la voz y la letra

Más Noticias
Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

Sexualmente hablando: adieu, deber conyugal

Sexualmente hablando: adieu, deber conyugal

Cuando todo se vuelve “muchas cosas a la vez”

Cuando todo se vuelve “muchas cosas a la vez”

Un drama shakesperiano situado en Miami

Un drama shakesperiano situado en Miami

Jesusa y Elena: el duelo entre la voz y la letra

Jesusa y Elena: el duelo entre la voz y la letra

Comentarios