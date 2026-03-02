Cine: “Shakespeare hubiera rechazado las plataformas de streaming”

“Hamnet”, cuyos productores también incluyen a Steven Spielberg y Sam Mendes, ha recuperado tres veces su presupuesto de U$S 30 milloness, una cifra que parece seguir en aumento. Harris reconoce, por supuesto, que llega un momento en que las películas salen de las salas y pasan a las plataformas de streaming. Pero insiste en que preservar una ventana de exhibición en cines decente, de entre 45 y 90 días, es una forma mucho mejor de generar valor.