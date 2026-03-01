Secciones
CTERA ratificó el paro docente para este lunes 2 de marzo

El gremio docente convocó a un paro y movilización contra la reforma laboral y el ajuste oficial en el arranque del ciclo lectivo.

Reunión de gremios docentes y el Gobierno nacional en febrero. PRENSA CTERA Reunión de gremios docentes y el Gobierno nacional en febrero. PRENSA CTERA
Hace 1 Hs

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) ratificó este domingo el Paro Nacional y Movilización para el lunes 2 de marzo, en coincidencia con el inicio de clases en 16 distritos del país.

La medida impactará en más de ocho millones de alumnos que debían comenzar el ciclo lectivo.

El gremio docente confirmó que el paro incluirá reclamos salariales y un rechazo explícito a la reforma laboral que el Senado convirtió en ley el viernes. En un comunicado, la Junta Ejecutiva de CTERA afirmó que la organización sindical paró y movilizó "contra la política de ajuste y destrucción del gobierno nacional".

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, en varias provincias los docentes darán clases en la calle para visibilizar el conflicto y exponer los reclamos del sector educativo.

Contra la reforma laboral

CTERA sostuvo que la reforma laboral forma parte de un plan de ajuste del Gobierno nacional y que afecta derechos laborales conquistados. El gremio afirmó que la nueva ley no promueve la creación de empleo ni mejora las condiciones laborales, sino que impulsa la precarización del trabajo y la flexibilización de las relaciones laborales.

En el comunicado, la entidad sindical aseguró que la sanción de la reforma constituye "un grave retroceso social y democrático" y profundiza la desigualdad. También señaló que la normativa consolida un modelo que perjudica a millones de trabajadores.

CTERA ratificó el paro docente para este lunes 2 de marzo

Además del rechazo a la reforma laboral, CTERA exigió mejoras salariales en un contexto de pérdida de poder adquisitivo. La organización convocó a continuar y profundizar la protesta junto a centrales sindicales y organizaciones sociales.

"Defendemos el trabajo digno, el salario y los derechos laborales, y rechazamos toda política que implique pérdida de derechos", expresó el gremio en el documento firmado por su conducción nacional.

