Con talento tucumano: la película "Belén" ganó el Premio Goya

El premio llega tras un recorrido sostenido en el circuito internacional, con participación en festivales, nominaciones y una recepción favorable tanto de la crítica especializada como del público. En esta edición, la obra argentina se impuso frente a otros títulos de la región: “La misteriosa mirada del flamenco”, del realizador chileno Diego Céspedes; “La piel del agua”, dirigida por Patricia Velásquez; “Manas”, de Marianna Brennand; y “Un poeta”, de Simón Mesa Soto.