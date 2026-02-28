Con talento tucumano: la película "Belén" ganó el Premio Goya

La película “Belén”, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, con los tucumanos Camila Plaate y Sergio Prina, fue distinguida este sábado en Barcelona durante la ceremonia de los Premios Goya 2026, donde se alzó con el galardón a Mejor Película Iberoamericana. El reconocimiento confirma la proyección internacional de la producción y suma un nuevo capítulo destacado para la cinematografía argentina dentro del ámbito hispanohablante.
El premio llega tras un recorrido sostenido en el circuito internacional, con participación en festivales, nominaciones y una recepción favorable tanto de la crítica especializada como del público. En esta edición, la obra argentina se impuso frente a otros títulos de la región: “La misteriosa mirada del flamenco”, del realizador chileno Diego Céspedes; “La piel del agua”, dirigida por Patricia Velásquez; “Manas”, de Marianna Brennand; y “Un poeta”, de Simón Mesa Soto.
Inspirada en un caso real, la historia se centra en una joven de Tucumán que, tras atravesar una urgencia médica, es acusada de haberse practicado un aborto clandestino y queda atrapada en un proceso judicial atravesado por prejuicios y tensiones sociales. El relato sigue la estrategia de su defensa, liderada por una abogada que confronta estructuras conservadoras para probar su inocencia.
El guion toma como punto de partida el libro “Somos Belén”, escrito por Ana Correa, que reconstruye el caso real de una joven cuya situación generó un fuerte debate público en Argentina y se convirtió en emblema de la discusión sobre derechos reproductivos.
La producción es fruto de la colaboración entre Amazon MGM Studios y K&S Films.
El nuevo lauro reafirma la sólida trayectoria de Argentina en los Goya; en años recientes también fueron distinguidas películas como “Argentina, 1985”, de Santiago Mitre; “El secreto de sus ojos”, de Juan José Campanella; y “Relatos salvajes”, de Damián Szifron.