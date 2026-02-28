Acuña rompió el silencio tras la salida de Gallardo: "No entiendo por qué instalan tantas mentiras"

Acuña aseguró que jamás simuló lesiones o enfermedades para ausentarse de los compromisos y subrayó que siempre priorizó el bienestar de la institución, incluso jugando con molestias físicas importantes. Los rumores sobre una ruptura definitiva en el vestuario cobraron fuerza tras la goleada sufrida ante Tigre, donde supuestamente los líderes del equipo habrían responsabilizado al entrenador por el planteamiento táctico. Desde aquel episodio, el lateral perdió protagonismo y se ausentó de los últimos encuentros alegando un estado gripal, lo que alimentó las sospechas de los hinchas que el viernes pasado ovacionaron al DT y castigaron a los jugadores con un repudio generalizado.