Acuña rompió el silencio tras la salida de Gallardo: "No entiendo por qué instalan tantas mentiras"
El defensor de River realizó un duro descargo en sus redes sociales luego de ser uno de los futbolistas más silbados en el Monumental. Desmintió cortocircuitos con el "Muñeco" y negó haber simulado lesiones, en medio de un clima de extrema tensión tras el fin del ciclo del entrenador más ganador del club.
La despedida de Marcelo Gallardo de River Plate dejó al descubierto una interna feroz entre los referentes del plantel y la parcialidad "millonaria". Uno de los principales apuntados, Marcos Acuña, decidió utilizar sus redes sociales para realizar un descargo categórico tras ser silbado masivamente en el Monumental durante el triunfo ante Banfield. El defensor campeón del mundo desmintió cualquier tipo de conflicto con el "Muñeco" y cuestionó la liviandad con la que se instalaron versiones sobre su falta de compromiso profesional durante las últimas semanas de gestión del técnico.
Acuña aseguró que jamás simuló lesiones o enfermedades para ausentarse de los compromisos y subrayó que siempre priorizó el bienestar de la institución, incluso jugando con molestias físicas importantes. Los rumores sobre una ruptura definitiva en el vestuario cobraron fuerza tras la goleada sufrida ante Tigre, donde supuestamente los líderes del equipo habrían responsabilizado al entrenador por el planteamiento táctico. Desde aquel episodio, el lateral perdió protagonismo y se ausentó de los últimos encuentros alegando un estado gripal, lo que alimentó las sospechas de los hinchas que el viernes pasado ovacionaron al DT y castigaron a los jugadores con un repudio generalizado.
Con la llegada de Eduardo Coudet en el horizonte cercano, la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo busca recomponer la armonía en un vestuario golpeado por los malos resultados y la salida de su máximo ídolo. Para el "Huevo", el desafío inmediato será recuperar su condición física y limpiar su imagen ante una tribuna que, por ahora, lo señala como uno de los responsables directos del fin del segundo ciclo de Gallardo.