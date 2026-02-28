Crisis en Flamengo: protestas y cortocircuitos internos tras la derrota ante Lanús

A este malestar se suma una supuesta división interna en el trato con los jugadores. Versiones de la prensa brasileña indican que el técnico mantiene un diálogo fluido casi exclusivamente con los referentes del equipo, como Giorgian De Arrascaeta, Bruno Henrique y Alex Sandro, dejando de lado al resto de los integrantes del plantel. Pese a los rumores de una relación distante con el presidente Luiz Eduardo Baptista y el clima enrarecido, Filipe Luís tiene contrato vigente hasta 2027. La oportunidad de calmar las aguas llegará este lunes, cuando el Flamengo enfrente a Madureira por el Campeonato Carioca, en una serie que lidera con comodidad pero que hoy parece secundaria ante la dolorosa derrota en la Recopa.