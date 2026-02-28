Crisis en Flamengo: protestas y cortocircuitos internos tras la derrota ante Lanús
La caída en la Recopa Sudamericana desató un clima de hostilidad en Río de Janeiro. Mientras un grupo de hinchas increpó al plantel en el entrenamiento, en el plantel crecen los cuestionamientos hacia los métodos de conducción de Filipe Luís.
La derrota frente a Lanús en el Maracaná fue para Flamengo el detonante de una crisis institucional y deportiva que estalló apenas el plantel regresó a las prácticas. Este sábado, el predio Ninho do Urubu fue el escenario de una ruidosa protesta protagonizada por medio centenar de hinchas que, con banderas y cánticos, exigieron respuestas a una dirigencia que calificaron de "amateur" y a un plantel al que le reclamaron mayor actitud. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el colombiano Jorge Carrascal fue interceptado en su vehículo, lo que obligó a una intervención policial para evitar que los incidentes pasaran a mayores.
Sin embargo, el foco del conflicto parece estar centrado en la figura de Filipe Luís. Al entrenador no solo se le cuestiona el planteo táctico ante el "Granate", sino también sus declaraciones post-partido, donde aseguró que su equipo había jugado un gran encuentro, frase que generó una fuerte incomodidad entre los futbolistas. Según trascendió desde el círculo íntimo del club, parte del vestuario está disconforme con la metodología del DT de confirmar la alineación titular apenas minutos antes de salir a calentar, una práctica que habría afectado la preparación mental del grupo para la final.
A este malestar se suma una supuesta división interna en el trato con los jugadores. Versiones de la prensa brasileña indican que el técnico mantiene un diálogo fluido casi exclusivamente con los referentes del equipo, como Giorgian De Arrascaeta, Bruno Henrique y Alex Sandro, dejando de lado al resto de los integrantes del plantel. Pese a los rumores de una relación distante con el presidente Luiz Eduardo Baptista y el clima enrarecido, Filipe Luís tiene contrato vigente hasta 2027. La oportunidad de calmar las aguas llegará este lunes, cuando el Flamengo enfrente a Madureira por el Campeonato Carioca, en una serie que lidera con comodidad pero que hoy parece secundaria ante la dolorosa derrota en la Recopa.