Argentina cayó ante Uruguay y perdió el invicto en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Básquet

El último cuarto fue, sin dudas, el punto más crítico de la noche para los dirigidos por Prigioni. Argentina apenas pudo convertir 9 puntos en los diez minutos definitivos, una cifra alarmante que expuso la falta de ideas ante el cierre de los caminos propuesto por la "Celeste". Uruguay aprovechó la sequía local para estirar la brecha con un parcial de 20-9 en el cierre, sentenciando una historia que le permite acomodarse en la cima del Grupo D. Ahora, el equipo argentino deberá dar vuelta la página rápidamente: el lunes volverá a presentarse en Buenos Aires ante Panamá con la obligación de recuperar la memoria ganadora para no ceder terreno en el camino hacia Catar 2027.