Secciones
DeportesBásquet

Argentina cayó ante Uruguay y perdió el invicto en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Básquet

El equipo de Pablo Prigioni cayó 61-44 en Obras Sanitarias por el certamen clasificatorio a la Copa del Mundo 2027. Sin el brillo de sus figuras europeas y con un cierre para el olvido, la Selección cedió el liderazgo del Grupo D ante la "Celeste". El lunes buscará la recuperación ante Panamá.

DURO GOLPE. Argentina no logró hacerse fuerte como local y está obligado a vencer a Panamá para no poner en riesgo la clasificación. DURO GOLPE. Argentina no logró hacerse fuerte como local y está obligado a vencer a Panamá para no poner en riesgo la clasificación.
Hace 2 Hs

La selección argentina de básquet sufrió un duro golpe a su ilusión mundialista al caer derrotada frente a Uruguay en una nueva ventana de los Clasificatorios FIBA. El encuentro, disputado en el estadio de Obras, estuvo marcado por la ineficacia ofensiva de ambos conjuntos, pero fue la visita quien mejor leyó el trámite para imponerse por un contundente 61-44. Con este resultado, el combinado nacional pierde su condición de invicto en la zona y queda relegado al segundo puesto, por detrás de un elenco uruguayo que marcha con puntaje ideal tras tres presentaciones.

La ausencia de piezas clave como Facundo Campazzo y Gabriel Deck, quienes —tras su actividad en el Real Madrid— se sumaron a la delegación apenas horas antes y no sumaron minutos, se sintió con fuerza en la fluidez del ataque. A pesar del esfuerzo de Gonzalo Corbalán, quien fue el máximo anotador albiceleste con 14 puntos y lideró una breve reacción en el tercer cuarto, la Selección jamás encontró la regularidad necesaria para quebrar la defensa charrúa. El trámite fue una constante lucha de porcentajes bajos en tiros de campo, donde Uruguay se apoyó en la jerarquía de Joaquín Rodríguez (16 tantos) para administrar la ventaja.

El último cuarto fue, sin dudas, el punto más crítico de la noche para los dirigidos por Prigioni. Argentina apenas pudo convertir 9 puntos en los diez minutos definitivos, una cifra alarmante que expuso la falta de ideas ante el cierre de los caminos propuesto por la "Celeste". Uruguay aprovechó la sequía local para estirar la brecha con un parcial de 20-9 en el cierre, sentenciando una historia que le permite acomodarse en la cima del Grupo D. Ahora, el equipo argentino deberá dar vuelta la página rápidamente: el lunes volverá a presentarse en Buenos Aires ante Panamá con la obligación de recuperar la memoria ganadora para no ceder terreno en el camino hacia Catar 2027.

Temas Buenos AiresPablo PrigioniFacundo Campazzo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones
1

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen
2

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años
3

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302
4

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial
5

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano
6

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

Más Noticias
Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba una mier... lo que proponga Colapinto

Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba "una mier... lo que proponga Colapinto"

¿A un paso del Libro Guinness? A quién tendría que superar Mirtha Legrand para tener el programa más antiguo en la TV

¿A un paso del Libro Guinness? A quién tendría que superar Mirtha Legrand para tener el programa más antiguo en la TV

Fortuna de marzo: según el horóscopo, estos tres signos tendrán más suerte con el dinero

Fortuna de marzo: según el horóscopo, estos tres signos tendrán más suerte con el dinero

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Comentarios