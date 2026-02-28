Argentina cayó ante Uruguay y perdió el invicto en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Básquet
El equipo de Pablo Prigioni cayó 61-44 en Obras Sanitarias por el certamen clasificatorio a la Copa del Mundo 2027. Sin el brillo de sus figuras europeas y con un cierre para el olvido, la Selección cedió el liderazgo del Grupo D ante la "Celeste". El lunes buscará la recuperación ante Panamá.
La selección argentina de básquet sufrió un duro golpe a su ilusión mundialista al caer derrotada frente a Uruguay en una nueva ventana de los Clasificatorios FIBA. El encuentro, disputado en el estadio de Obras, estuvo marcado por la ineficacia ofensiva de ambos conjuntos, pero fue la visita quien mejor leyó el trámite para imponerse por un contundente 61-44. Con este resultado, el combinado nacional pierde su condición de invicto en la zona y queda relegado al segundo puesto, por detrás de un elenco uruguayo que marcha con puntaje ideal tras tres presentaciones.
La ausencia de piezas clave como Facundo Campazzo y Gabriel Deck, quienes —tras su actividad en el Real Madrid— se sumaron a la delegación apenas horas antes y no sumaron minutos, se sintió con fuerza en la fluidez del ataque. A pesar del esfuerzo de Gonzalo Corbalán, quien fue el máximo anotador albiceleste con 14 puntos y lideró una breve reacción en el tercer cuarto, la Selección jamás encontró la regularidad necesaria para quebrar la defensa charrúa. El trámite fue una constante lucha de porcentajes bajos en tiros de campo, donde Uruguay se apoyó en la jerarquía de Joaquín Rodríguez (16 tantos) para administrar la ventaja.
El último cuarto fue, sin dudas, el punto más crítico de la noche para los dirigidos por Prigioni. Argentina apenas pudo convertir 9 puntos en los diez minutos definitivos, una cifra alarmante que expuso la falta de ideas ante el cierre de los caminos propuesto por la "Celeste". Uruguay aprovechó la sequía local para estirar la brecha con un parcial de 20-9 en el cierre, sentenciando una historia que le permite acomodarse en la cima del Grupo D. Ahora, el equipo argentino deberá dar vuelta la página rápidamente: el lunes volverá a presentarse en Buenos Aires ante Panamá con la obligación de recuperar la memoria ganadora para no ceder terreno en el camino hacia Catar 2027.