Arranca la entrega de los boletos para jubilados en Tucumán: ¿qué día te toca retirarlos?

El operativo se desarrollará hasta el viernes 6 de marzo, en el Complejo Belgrano.

Hace 2 Hs

El lunes 2 de marzo arranca una nueva etapa de entrega del boleto gratuito para jubilados, destinada a beneficiarios de San Miguel de Tucumán. El operativo se desarrollará hasta el viernes 6 de marzo, en el Complejo Belgrano, ubicado en avenida Sáenz Peña y General Paz, en el horario de 7 a 13.

El secretario de Estado de Transporte de la Provincia, Vicente Nicastro, informó que el padrón se mantiene sin modificaciones respecto al cierre del año anterior, ya que todavía no se habilitaron nuevas inscripciones.

“Damos continuidad al operativo de entrega de boletos a los jubilados. Como ya es habitual, vamos a estar durante la primera semana de marzo en el Complejo Belgrano, entregando los boletos a los jubilados de San Miguel de Tucumán que hayan optado por retirarlos allí”, señaló el funcionario.

Asimismo, recordó que los beneficiarios deberán presentar su DNI físico vigente y que la entrega se organizará según la terminación del documento.

En cuanto al sistema, Nicastro confirmó que se continuará utilizando el formato papel para los boletos.

Cronograma de entrega

- Lunes 2: DNI terminados en 0 y 1

- Martes 3: DNI terminados en 2 y 3

- Miércoles 4: DNI terminados en 4 y 5

- Jueves 5: DNI terminados en 6 y 7

- Viernes 6: DNI terminados en 8 y 9

Durante el operativo, el Ministerio de Salud acompañará con agentes del Siprosa para la realización de controles periódicos y vacunación.

Respecto a los jubilados del interior, el funcionario informó que la entrega se concretará la próxima semana, conforme al esquema de distribución coordinado por el Ministerio del Interior en municipios y comunas.

Finalmente, confirmó que se entregarán boletos correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo, con vencimiento el 10 de junio.

