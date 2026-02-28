Horror en Santiago del Estero: un pastor evangélico asesinó a puñaladas a su pareja y luego se mató

Al preguntar qué sucedía, su hermano de 8 años le dio una respuesta que anticipaba la tragedia: "Mi papi le hizo daño a mi mami". Creyendo que encontraría a su madre golpeada, la niña se dirigió a la habitación, cuya puerta estaba cerrada. Al abrirla, descubrió a María ensangrentada y sin vida sobre la cama. Tras intentar reanimarla sin éxito, corrió a pedir auxilio a familiares que residen a pocos metros del lugar.