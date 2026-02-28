Test de personalidad: elegí una de estas curiosas figuras y descubrí lo que revela de tus pensamientos más profundos

Este test de personalidad presenta seis símbolos distintos con el fin de explorar los pensamientos profundos de una persona. Carece de rigor o evidencia científica con resultados comprobados, por lo que se trata de un desafío dinámico diseñado exclusivamente para el entretenimiento.
A continuación, se exhiben las seis opciones disponibles, donde cada figura posee una estructura y un significado particular. Tras observar con atención y elegir el diseño favorito, los detalles sobre cada elección revelarán aspectos curiosos sobre las aspiraciones personales actuales.
Observá la imagen y elegí una de las seis opciones
Figura 1. Si elegiste esta figura, probablemente desees mantenerte alejado de todo lo que te hace mal, ya sean personas, relaciones, ambientes, pensamientos o emociones. Quizás estás atravesando un momento en el que te cuesta un poco más de empeño distinguir qué cosas te hacen bien y qué otras cosas no.
Figura 2. Si optaste por este símbolo posiblemente necesites concentrarte. Quizás estés un poco disperso, o indeciso, y siempre quedes en el medio de las cosas. Gastás mucha energía en decidir, pero no tomás realmente un camino de todos los posibles.
Figura 3. Si optaste por esta opción es posible que tu espíritu te esté diciendo que es necesario que te conectes más con él. Tal vez estás pasando por una etapa donde las decisiones las tomás con el corazón, pero eso puede llevarte a relaciones tóxicas, malos hábitos o millones de actividades que no te permiten concentrarte y estar en paz con vos mismo.
Figura 4. Este símbolo indica que probablemente tu espíritu desee simpleza. Tal vez estés sobrecargándote de ocupaciones, relaciones, compromisos, etc. Es momento de despejar, de limpiar, de seleccionar y quedarte solo con lo que realmente necesitás o te hace feliz. No quieras cumplir con todo, no quieras tampoco almacenar, acumular, pensando que más es igual a mejor. Probá con la simpleza, la sencillez y el minimalismo, no solo con tus cosas, sino también con tus vínculos.
Figura 5
Si seleccionaste primero este símbolo, hay algo dentro de vos que te está demandando mirar hacia adentro. ¿Hace cuánto que no te conectás de verdad con vos mismo? Este símbolo te invita a perder el miedo y a prestarle atención a lo que sos, a lo que sentís y a lo que deseás, sin juicios, con una mirada amorosa dispuesta a perdonar, a sanar y a aceptarte como sos, aunque eso no siempre sea tan agradable de ver o atravesar.
Figura 6
Por último, si esta figura fue la seleccionada, tu espíritu probablemente desee “cuidar tu clan”. Pasá tiempo con tu familia, reunite con tus amigos, dedicale tiempo de calidad a esos vínculos que realmente te hacen bien. Dejate abrazar y cuidar por quienes apreciás. Sentite parte de una red que siempre estará para vos cuando más la necesites.