Dominá el idioma italiano con este curso gratuito que ofrece el gobierno europeo

Educación y crecimiento: el impacto de la formación bilingüe

Desde una perspectiva pedagógica, el aprendizaje de una lengua romance como el italiano estimula la plasticidad cerebral y mejora la capacidad de resolución de problemas. Para el estudiante hispanohablante, ofrece una ventaja estratégica: al compartir raíces latinas, el progreso es notablemente rápido, lo que genera un refuerzo positivo inmediato en la autoestima y la motivación educativa.