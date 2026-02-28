Zona núcleo: se esperan pérdidas de 71.000 hectáreas de cultivos

Según el informe semanal de la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario, las lluvias llegaron al corredor crítico de la zona núcleo y detienen el deterioro de la soja de primera.
Si bien el agua llegó tarde para revertir daños, entre los que se contabilizaban pérdidas del potencial de rinde de hasta el 40% en las áreas con peor condición, logró detener el deterioro del cultivo y la caída del rinde. En Acebal (30 kilómetros al sudoeste de Rosario) “ayuda a que progrese el cultivo y no estemos ante un panorama de sequía total”, señalan los técnicos. Si sigue lloviendo, el cultivo podría alcanzar los 30 a 35 quintales, agregando los agrónomos que “va a depender de cómo llene el grano”. En Sanford estiman daños del 40%: “de 50 quintales, esperamos 30 qq/ha, tal vez algo más”. Entre Villa Amelia y Fuentes, con esta recomposición del agua, se estiman techos en torno a los 30 qq/ha. Entre San Pedro, Baradero y Río Tala hay pérdida de hojas basales y algo de flores, y evaluarán en los próximos días el impacto de las precipitaciones.
Tras las lluvias, los cuadros con condiciones entre regulares y malas disminuyeron del 12 al 5% del área en la última semana. Hay 30% del área con lotes en buenas condiciones, 55% bajo muy buenas condiciones y 10% que están en excelentes condiciones. Si bien la falta de agua marcó al cultivo, estas lluvias son un punto de inflexión para su recuperación. El 70% de los lotes se encuentran formando el grano y el 30% fructificando. En Totoras, “el porte de la planta es muy bueno, con altura y número de nudos importantes”. Esperan rindes en torno a los 40 qq/ha. En María Susana, se observa disparidad de las chauchas por la falta de agua: “hay tamaños muy distintos, se ven con unos cuatro centímetros y es una chaucha mediana chica y con un grano que es un cuarto de grano respecto a lo normal”. En Pergamino se destaca la recuperación del cultivo tras las lluvias. “Pero el área ubicada desde la ruta 8 hacia el norte necesita nuevos aportes para consolidar esta mejora y sostener la recuperación”, destacan.
En lo referente a la soja de segunda, se encuentra al límite entre lluvias tardías, y hay una gran cantidad de hectáreas perdidas y áreas golpeadas por viento y granizo.
Hace apenas una semana comenzó a llover en las zonas más castigadas por la sequía de la soja de segunda. Lamentablemente, el cultivo quedó caracterizado por entrenudos cortos, lotes manchoneados, secado parcial, plantas envejecidas y muchos cuadros directamente dados por perdidos. A nivel regional, ya se contabilizaban 71.000 hectáreas perdidas. El punto positivo es que el agua llegó y le pone un freno a esta cifra. Lo negativo es que, en los próximos días habrá que medir el daño del viento y el granizo en los lotes de soja de segunda de la franja del noroeste. Desde Acebal (centro-sur santafesino) y el noreste bonaerense, en Baradero y San Pedro, los técnicos advertían que, a causa de la sequía, aun en el mejor de los escenarios los techos difícilmente superen los 25 qq/ha, con pisos que parten desde los 18 qq/ha, según el lote. Más hacia el oeste, en el área de Corral de Bustos, el promedio esperado cae a 15 qq/ha. El resumen de los asesores en esta zona es contundente: “la pérdida ya es muy grande, la lluvia llegó tarde como para salvarlas”.
En general, las zonas mejor posicionadas esperan rindes entre 20 y 30 qq/ha, mientras que en las más castigadas los promedios se ubican entre 15 y 20 qq/ha.