Zona núcleo: se esperan pérdidas de 71.000 hectáreas de cultivos

Hace apenas una semana comenzó a llover en las zonas más castigadas por la sequía de la soja de segunda. Lamentablemente, el cultivo quedó caracterizado por entrenudos cortos, lotes manchoneados, secado parcial, plantas envejecidas y muchos cuadros directamente dados por perdidos. A nivel regional, ya se contabilizaban 71.000 hectáreas perdidas. El punto positivo es que el agua llegó y le pone un freno a esta cifra. Lo negativo es que, en los próximos días habrá que medir el daño del viento y el granizo en los lotes de soja de segunda de la franja del noroeste. Desde Acebal (centro-sur santafesino) y el noreste bonaerense, en Baradero y San Pedro, los técnicos advertían que, a causa de la sequía, aun en el mejor de los escenarios los techos difícilmente superen los 25 qq/ha, con pisos que parten desde los 18 qq/ha, según el lote. Más hacia el oeste, en el área de Corral de Bustos, el promedio esperado cae a 15 qq/ha. El resumen de los asesores en esta zona es contundente: “la pérdida ya es muy grande, la lluvia llegó tarde como para salvarlas”.