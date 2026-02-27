Secciones
CREO se sumó al espacio de La Libertad Avanza en Tucumán

La nueva alianza de la derecha busca fortalecer una alternativa opositora para 2027 en la provincia.

Hace 1 Hs

El espacio político CREO formalizó su incorporación a La Libertad Avanza en Tucumán, en un movimiento que busca fortalecer una alternativa opositora de cara a las Elecciones 2027 en la provincia.

La decisión fue comunicada a través de redes sociales, donde señalaron: “Hoy, desde CREO, decidimos sumarnos a la acción política que está llevando adelante La Libertad Avanza Tucumán, junto al intendente Alejandro Molinuevo y dirigentes del PRO”. De esta manera, el sector confirmó su alineamiento con el armado libertario local.

En el mismo pronunciamiento, remarcaron que “después de 40 años de atraso, de privilegios para la política y de un Estado ineficiente que le dio la espalda a los tucumanos, es momento de construir una verdadera alternativa de cara al 2027”. El mensaje plantea un posicionamiento crítico frente a las gestiones anteriores y proyecta un esquema político renovado.

Además, anticiparon que trabajarán bajo el liderazgo de referentes provinciales y nacionales del espacio, con el objetivo de consolidar una propuesta competitiva que represente las ideas del oficialismo nacional en el escenario político tucumano.

