El "Tucu" Pereyra ya conoce su camino en la Conference League

Por último, el Estrasburgo de Francia, que cuenta con una nutrida delegación argentina integrada por Valentín Barco, Joaquín Panichelli y Aarón Anselmino, chocará ante el Rijeka de Croacia. El sorteo resultó favorable para los exjugadores de Boca y River, ya que, en caso de avanzar, evitarán a los candidatos más fuertes hasta las semifinales, debiendo cruzarse en cuartos con el vencedor de Mainz (Alemania) o Sigma Olomouc (República Checa).