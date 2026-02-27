El "Tucu" Pereyra ya conoce su camino en la Conference League
El AEK Atenas del tucumano enfrentará al Celje de Eslovenia en octavos de final. Si su equipo avanza, podría medirse ante el Rayo Vallecano del ex Atlético Tucumán Augusto Batalla. El sorteo también confirmó el duelo de argentinos entre Walter Benítez y Enzo Cabrera.
El sorteo de los octavos de final de la UEFA Conference League trazó el mapa definitivo para los futbolistas argentinos en la competencia.
El equipo de Roberto "Tucu" Pereyra deberá superar en primera instancia al Celje de Eslovenia. Si bien el conjunto de Atenas parte como favorito en la serie, lo más atractivo surgirá si avanza: existe una alta probabilidad de un choque de argentinos contra el Rayo Vallecano. El equipo español, que cuenta con Augusto Batalla bajo los tres palos, jugará su llave de octavos frente al Samsunspor de Turquía.
En la parte superior del cuadro, el azar determinó un enfrentamiento directo entre compatriotas. El Crystal Palace de Walter Benítez chocará ante el AEK Larnaca del ex Newell's Enzo Cabrera. El ganador de este cruce deberá enfrentar a la Fiorentina (Italia) o al Raków Częstochowa (Polonia) en los cuartos de final.
Por último, el Estrasburgo de Francia, que cuenta con una nutrida delegación argentina integrada por Valentín Barco, Joaquín Panichelli y Aarón Anselmino, chocará ante el Rijeka de Croacia. El sorteo resultó favorable para los exjugadores de Boca y River, ya que, en caso de avanzar, evitarán a los candidatos más fuertes hasta las semifinales, debiendo cruzarse en cuartos con el vencedor de Mainz (Alemania) o Sigma Olomouc (República Checa).
En la llave restante, sin futbolistas de nuestro país, jugarán en cuartos el ganador del duelo Lech Poznan (Polonia) - Shaktar Donetsk (Ucrania) y el vencedor de AZ (Países Bajos) - Sparta Praga (Rep. Checa).