"Dibu" Martínez volverá a Francia: se sortearon los octavos de la Europa League
La suerte definió las llaves de la segunda competencia más importante de Europa con protagonismo de los futbolistas de la Selección. Habrá tres cruces entre argentinos y el arquero campeón del mundo volverá a verse las caras con el Lille, al que eliminó hace dos años en los penales.
La Europa League entró en su etapa de definición. Tras el sorteo de los octavos de final realizado este viernes en la sede de la UEFA, el azar determinó que los 13 futbolistas argentinos que de las ocho llaves sorteadas, tres tengan frente a frente a jugadores de nuestro país.
Sin dudas, el foco de mayor tensión estará puesto en el regreso de Emiliano "Dibu" Martínez a Francia. El Aston Villa, que cuenta también con Emiliano Buendía, deberá medirse ante el Lille, reeditando un duelo que ya tuvo chispazos en 2024, cuando el guardameta fue el héroe en la tanda de penales al tapar dos remates. Para el arquero argentino, volver a pisar suelo galo en un año mundialista representa un desafío anímico particular, considerando la hostilidad que suele recibir por parte del público francés.
Otro choque destacado se dará entre equipos de la Serie A: la Roma de Paulo Dybala y Matías Soulé se enfrentará al Bologna, que cuenta con Santiago Castro y Benjamín Domínguez. En España y Grecia también habrá jugadores nacionales en ambos bandos, ya que el Real Betis de Giovani Lo Celso, Ezequiel "Chimy" Ávila y Valentín Gómez se cruzará con el Panathinaikos, donde militan Vicente Taborda y Santino Andino. El cruce entre el Celta de Vigo de Franco Cervi y el Lyon de Nicolás Tagliafico completa la trilogía de enfrentamientos entre compatriotas.
El resto del cuadro también ofrece platos fuertes para el seguimiento nacional. Alan Varela intentará conducir al Porto en su duelo contra el Stuttgart, mientras que Nicolás Domínguez será pieza clave en el Nottingham Forest para su llave ante el Midtjylland de Dinamarca. En los dos duelos sin futbolistas argentinos, se enfrentarán Friburgo de Alemania ante Genk de Bélgica, y Braga de Portugal con Ferencvaros de Hungría.
Con el lado derecho del cuadro asomando como el más "intenso", los potenciales cruces de cuartos de final podrían derivar en un enfrentamiento entre el Porto y el Forest, o incluso poner al Aston Villa en el camino del ganador entre Roma y Bologna. El camino a la final está trazado y, por lo visto en los escritorios de Nyon, tendrá un marcado tinte albiceleste.