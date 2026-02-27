"Dibu" Martínez volverá a Francia: se sortearon los octavos de la Europa League

Otro choque destacado se dará entre equipos de la Serie A: la Roma de Paulo Dybala y Matías Soulé se enfrentará al Bologna, que cuenta con Santiago Castro y Benjamín Domínguez. En España y Grecia también habrá jugadores nacionales en ambos bandos, ya que el Real Betis de Giovani Lo Celso, Ezequiel "Chimy" Ávila y Valentín Gómez se cruzará con el Panathinaikos, donde militan Vicente Taborda y Santino Andino. El cruce entre el Celta de Vigo de Franco Cervi y el Lyon de Nicolás Tagliafico completa la trilogía de enfrentamientos entre compatriotas.