Copa Libertadores 2026: se confirmaron los cruces de la tercera fase y cuándo será el sorteo de grupos

La Copa Libertadores 2026 avanzó un nuevo paso tras el cierre de la segunda fase y ya quedaron definidos los cruces correspondientes a la tercera fase, instancia que determinará a los últimos equipos clasificados a la fase de grupos. Los partidos se disputarán entre el 3 y el 12 de marzo, mientras que el sorteo de grupos fue programado para el 19 de marzo en la sede de la Conmebol, en Paraguay.
Uno de los eliminados fue Argentinos Juniors, que igualó su serie ante Barcelona de Ecuador pero quedó afuera en la definición por penales. El conjunto ecuatoriano avanzó y enfrentará a Botafogo, que previamente superó a Nacional de Potosí. En otra llave, O’Higgins sorprendió al eliminar a Bahía en Brasil y ahora se medirá con Deportes Tolima, vencedor de Deportivo Táchira.
También lograron avanzar Independiente Medellín, que dejó en el camino a Liverpool de Uruguay, y Juventud de Las Piedras, que eliminó a Guaraní de Paraguay, por lo que ambos se enfrentarán en la siguiente ronda. Por su parte, Carabobo eliminó a Huachipato y tendrá como rival a Sporting Cristal, que superó a 2 de Mayo.
El calendario del torneo ya marca el inicio de la fase de grupos para el 7 de abril, instancia que se extenderá hasta fines de mayo antes del receso obligado por la disputa del Mundial 2026. Posteriormente, el certamen continuará con las fases eliminatorias hasta definir al campeón.
El camino hacia la final continental
La definición del torneo está prevista para el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. Argentina contará con seis representantes en la fase de grupos, entre ellos Boca, Estudiantes, Rosario Central, Lanús, Platense e Independiente Rivadavia, mientras que Flamengo llegará como campeón defensor y uno de los principales candidatos al título bajo la conducción de Filipe Luís.
Cruces de la fase 3
- G1: Juventud de Las Piedras (URU) vs. Independiente Medellin (COL)
- G2: Deportes Tolima (COL) vs. O’Higgins (CHI)
- G3: Sporting Cristal (PER) vs. Carabobo (VEN)
- G4: Barcelona (ECU) vs. Botafogo (BRA)