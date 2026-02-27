Copa Libertadores 2026: se confirmaron los cruces de la tercera fase y cuándo será el sorteo de grupos

La Copa Libertadores 2026 avanzó un nuevo paso tras el cierre de la segunda fase y ya quedaron definidos los cruces correspondientes a la tercera fase, instancia que determinará a los últimos equipos clasificados a la fase de grupos. Los partidos se disputarán entre el 3 y el 12 de marzo, mientras que el sorteo de grupos fue programado para el 19 de marzo en la sede de la Conmebol, en Paraguay.