Escándalo en un amistoso de Inter Miami: cuatro hinchas invadieron la cancha y Messi terminó en el suelo

Una situación inesperada marcó el amistoso entre Inter Miami e Independiente del Valle en Puerto Rico. Cuando el equipo estadounidense ganaba 2-1 gracias a un penal convertido por Lionel Messi, varios fanáticos ingresaron al campo y generaron un momento caótico que terminó con el argentino en el suelo.
El episodio ocurrió cerca del final del encuentro, cuando un aficionado irrumpió corriendo y fue perseguido por personal de seguridad. Otros tres espectadores también entraron al campo y uno de ellos llegó hasta Messi, quien accedió a firmarle la camiseta mientras el juego estaba detenido.
Dios, lo tiraban a Messi.— Messias (@Messias30_) February 27, 2026
QuÃ© increÃble pic.twitter.com/SXbhWmqGg3
Segundos después, otro hincha abrazó al delantero desde atrás mientras escapaba de los agentes. Un guardia intentó atraparlo sin advertir la situación y terminó derribando tanto al fanático como al capitán argentino.
El jugador se levantó visiblemente molesto y durante algunos instantes se especuló con la suspensión del partido. Finalmente, el encuentro continuó y el conjunto rosa logró sostener la ventaja hasta el final.
Un amistoso cargado de tensión
El duelo tuvo varios episodios particulares, desde el retraso en el inicio hasta una gresca en el primer tiempo. Messi ingresó en el complemento tras recuperarse de una lesión muscular y volvió a sumar minutos antes del próximo compromiso del equipo dirigido por Javier Mascherano frente a Orlando City.