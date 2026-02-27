Secciones
Lanús hizo historia en el Maracaná y conquistó la Recopa Sudamericana contra Flamengo

El "Granate" derrotó 3-2 al conjunto brasileño en el alargue y sumó un nuevo título continental en una noche histórica bajo la lluvia.

Lanús protagonizó una jornada histórica al imponerse 3-2 frente a Flamengo en el estadio Maracaná y quedarse con la Recopa Sudamericana. El triunfo en Brasil selló un marcador global de 4-2, ya que el equipo argentino había ganado 1-0 en la ida disputada en La Fortaleza. De esta manera, el "Granate" alcanzó su cuarto trofeo internacional.

Durante el tiempo reglamentario, el conjunto local se quedó con el triunfo 2-1 y llevó la definición al alargue. Rodrigo Castillo abrió el marcador para Lanús en la primera etapa, aunque luego Giorgian de Arrascaeta y Jorginho, ambos desde el punto penal, dieron vuelta el resultado para Flamengo.

Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia los penales, y bajo una intensa lluvia que acompañó toda la noche, llegaron los goles decisivos. José María Canale y Dylan Aquino marcaron en los minutos finales del suplementario y desataron el festejo del equipo argentino y sus hinchas en Río de Janeiro.

Al finalizar el partido, Carlos Izquierdoz expresó su emoción dentro del campo y remarcó que el plantel tuvo valentía para alcanzar una conquista histórica en un escenario siempre complejo.

Un título que agranda la historia

Lanús llegó con confianza a la serie y logró sostener su nivel ante un rival repleto de figuras. El título significó su primera Recopa y se sumó a la Copa Conmebol y las dos Sudamericanas obtenidas previamente. Flamengo, en cambio, profundizó un momento irregular y volvió a quedar eliminado en una serie internacional tras perder la ventaja inicial.

Agenda de TV: a qué hora juegan Real Madrid-Benfica y Juventus-Galatasaray por la Champions League

