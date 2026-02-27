Lanús hizo historia en el Maracaná y conquistó la Recopa Sudamericana contra Flamengo
Lanús protagonizó una jornada histórica al imponerse 3-2 frente a Flamengo en el estadio Maracaná y quedarse con la Recopa Sudamericana. El triunfo en Brasil selló un marcador global de 4-2, ya que el equipo argentino había ganado 1-0 en la ida disputada en La Fortaleza. De esta manera, el "Granate" alcanzó su cuarto trofeo internacional.
Durante el tiempo reglamentario, el conjunto local se quedó con el triunfo 2-1 y llevó la definición al alargue. Rodrigo Castillo abrió el marcador para Lanús en la primera etapa, aunque luego Giorgian de Arrascaeta y Jorginho, ambos desde el punto penal, dieron vuelta el resultado para Flamengo.
ES NUESTRA— Club LanÃºs (@clublanus) February 27, 2026
DE NADIE MÃS
HISTORIA DEL FÃTBOL SUDAMERICANO pic.twitter.com/wsQKyDUNfN
Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia los penales, y bajo una intensa lluvia que acompañó toda la noche, llegaron los goles decisivos. José María Canale y Dylan Aquino marcaron en los minutos finales del suplementario y desataron el festejo del equipo argentino y sus hinchas en Río de Janeiro.
Al finalizar el partido, Carlos Izquierdoz expresó su emoción dentro del campo y remarcó que el plantel tuvo valentía para alcanzar una conquista histórica en un escenario siempre complejo.
Un título que agranda la historia
Lanús llegó con confianza a la serie y logró sostener su nivel ante un rival repleto de figuras. El título significó su primera Recopa y se sumó a la Copa Conmebol y las dos Sudamericanas obtenidas previamente. Flamengo, en cambio, profundizó un momento irregular y volvió a quedar eliminado en una serie internacional tras perder la ventaja inicial.