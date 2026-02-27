Lanús hizo historia en el Maracaná y conquistó la Recopa Sudamericana contra Flamengo

Lanús protagonizó una jornada histórica al imponerse 3-2 frente a Flamengo en el estadio Maracaná y quedarse con la Recopa Sudamericana. El triunfo en Brasil selló un marcador global de 4-2, ya que el equipo argentino había ganado 1-0 en la ida disputada en La Fortaleza. De esta manera, el "Granate" alcanzó su cuarto trofeo internacional.