Recuperaron en Tucumán la camioneta robada al ministro de Hacienda de Mendoza

Según informaron fuentes policiales, el conductor manifestó haber alquilado la camioneta, pero no pudo presentar documentación que acreditara esa operación. Ambos señalaron que se dirigían a la ciudad de Orán, en la provincia de Salta, para realizar compras.

26 Febrero 2026

La camioneta que había sido robada al ministro de Hacienda de Mendoza, Víctor Fayad, fue secuestrada en un procedimiento policial realizado este 26 de febrero por la Dirección General de Unidades Especiales, en el Destacamento Río Huacra.

El vehículo, una Toyota Hilux SW4 gris oscuro, dominio NDU429, registraba pedido de secuestro vigente desde el 24 de febrero, tras haber sido sustraído en Luján de Cuyo mientras el funcionario participaba de una reunión oficial.

Cómo fue el robo en Mendoza

El hecho ocurrió el último lunes, cuando Víctor Fayad acudió a la residencia del ministro de Gobierno mendocino, Natalio Mema, en la localidad de Luján de Cuyo.

Al salir de la vivienda, ubicada sobre la calle Juan H. de Coria, el titular de Hacienda advirtió que su camioneta había desaparecido. Según confirmaron ambos funcionarios, no hubo violencia física ni asalto directo: el robo se habría producido de manera silenciosa mientras transcurría la reunión.

Fayad realizó la denuncia esa misma noche y la causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Luján, con intervención de la Unidad Investigativa Departamental y Policía Científica.

El hallazgo de la camioneta

Dos días después del robo, alrededor de las 12:00 del miércoles, efectivos del Destacamento Río Huacra interceptaron la camioneta cuando ingresaba a Tucumán durante un control vehicular de rutina.

El rodado era conducido por Tobías Naim Micareli Figueroa, domiciliado en Lavalle, Mendoza, quien iba acompañado por Lucas Lautaro Fragale, también mendocino.

Al verificar la documentación y constatar que el conductor no era titular del vehículo, los uniformados consultaron el sistema SIFCOP, que arrojó como resultado un pedido de secuestro activo por la causa de hurto agravado de automotor.

Según informaron fuentes policiales, el conductor manifestó haber alquilado la camioneta, pero no pudo presentar documentación que acreditara esa operación. Ambos señalaron que se dirigían a la ciudad de Orán, en la provincia de Salta, para realizar compras.

Aprehendidos e intervención judicial

La causa fue caratulada como “Encubrimiento en el proceso de hurto agravado de automotor”, con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Centro Judicial Concepción.

El fiscal interviniente dispuso:

El secuestro del vehículo.

La aprehensión de los ocupantes.

La constatación de domicilios y verificación de antecedentes.

La fijación de domicilio real o virtual en la provincia o la designación de abogado defensor.

La intervención de Criminalística y elevación de las actuaciones.

De esta manera, la camioneta perteneciente al ministro mendocino fue recuperada, mientras la investigación continúa para determinar las responsabilidades en el robo y establecer si los aprehendidos tuvieron participación directa en la sustracción o si actuaron como encubridores.

El caso vuelve a poner el foco en la problemática de la inseguridad, incluso en entornos vinculados a altos funcionarios provinciales.

