Entre ovaciones y reproches, River cerró la era Gallardo con un triunfo

Hay despedidas que se anuncian con anticipación y otras que, aun sabidas, golpean cuando se concretan. En el Monumental, bajo un cielo cargado de emoción y memoria, Marcelo Gallardo dirigió su último partido en este segundo ciclo al frente de River Plate y se fue como tantas otras veces: de pie, ovacionado, ganador. El triunfo por 3-1 ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura fue mucho más que un resultado. Fue una síntesis perfecta de lo que significó el “Muñeco” para el club: exigencia, carácter y la convicción de que la historia siempre merece un final a la altura.