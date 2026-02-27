Secciones
Cartas de lectores: Préstamo y descuentos
Hace 5 Hs

Hace aproximadamente tres meses me apersoné en las oficinas de Anses para averiguar sobre un préstamo adjudicado y la empleada me manifestó que sólo quedaban pendientes dos cuotas, es decir la de diciembre de 2025 y la de enero de 2026, las cuales me fueron descontadas. Hoy 25/02, observo mi boleta de sueldo del mes de febrero porque se me descontó nuevamente, por lo que concurrí a las oficinas del organismo para pedir explicaciones. Mi sorpresa es que por orden de la jefa debía sacar turno para el lunes a hs. 9.40 para ser atendido, ya que no atendían a nadie sin este requisito. ¿Los invade la dejadez? ¿O los envolvieron la abulia y el desinterés? Soluciones señores empleados. Los jubilados también tenemos nuestras actividades.

Víctor Hugo Rodríguez                                                            

Ballesteros 264 - San Isidro de Lules


