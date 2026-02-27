Cartas de lectores: ¿No ven la basura…?

En su diaria columna de “Recuerdos fotográficos”, el periodista Roberto Delgado nos trae este 26/02 una imagen de León Gieco y su visita a Tafí del Valle en el año 2012, relatando que aquel gran juglar argentino estuvo varias horas en el escenario del Festival del Queso y que, durante el día, hasta se había dado tiempo para disfrutar del paisaje y del aire puro, en una bicicleta. Tal vez por ese recorrido algo que vio le molestó y no tuvo problemas en comentarlo: “Hay gente que habla de la minería porque contamina y tira la botella en la calle desde la ventanilla abierta del auto. Somos tarados, realmente. No sé si no ven la basura o no sienten que queda mal”. A 14 años vista, vemos que la educación ambiental y - en consecuencia - la cultura social en otras provincias tuvo una constante evolución, mientras que en Tucumán el camino fue de involución, ya que, habiendo tanta información en las redes y medios; legislación y campañas comunicacionales, la basura se acumula en veredas y calles, senderos y lagos, canales y ríos. Tafí Viejo, por ejemplo, tiene un excelente Código Ambiental; tiene el CIAT (Centro de Interpretación Ambiental y Tecnológico) y su Aula Verde, en la que infancias y juventudes son formadas y concientizadas sobre la importancia de cuidar la Casa Común. Hay puntos verdes y también turismo verde en Tafí Viejo, con el hotel 4 estrellas Hostería Atahualpa Yupanqui y La Toma, como puntos de partida o de llegada, para los que disfrutan del senderismo. En resumen, quiero decir que hay políticas y campañas constantes desde el año 2015. Sin embargo, en pleno centro de la ciudad algunas esquinas estratégicas se volvieron esquinas crónicas, en las que carreros o fleteros y hasta los propios vecinos arrojan residuos, afectando el entorno, el ambiente, la seguridad de peatones y automovilistas, además de generar elevados costos operativos al municipio. Emulando a León, podría decir que muchos hablan pestes sobre el Estado y de que los sueldos estatales se pagan “con la nuestra” (frase preferida de la meritocracia), disfrutando de un rico aperitivo en sus verdes jardines junto a invitados, mientras a la vueltita de su patio y en plena ochava, quedó apilada la basura y las ramas que nadie quiere mirar, pero que todos ven.