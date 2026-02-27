Cartas de lectores: sueldos docentes

En estos días de incertidumbre para la docencia, momentos en que el Frente Gremial se encuentra realizando concienzudas reuniones para tratar el aumento salarial para el sector, me permito solicitarles a los referentes gremiales y al gobierno de la provincia que el aumento que se otorgue (seguramente a cobrarse en cómodas cuotas) se aplique por igual a todos los cargos en los que se desempeña el docente. El año pasado fuimos víctima de una acción totalmente inconstitucional. Los docentes con dos cargos cobraban 100% en un cargo, 85% en el segundo cargo, y los docentes de secundario que pasaban de las 30 hs, en las restantes 12 hs cobraban el 45% de lo abonado en el 1er cargo (entendiéndose cargo = 15 hs). Ese fue el famoso aumento “escalonado”. Mi pregunta es la siguiente: ¿los docentes podíamos trabajar escalonadamente? ¿Acaso nuestra tarea podía fraccionarse acorde a la remuneración recibida? En Tucumán estuvimos muy lejos de lo que reza nuestra Carta Magna, a igual trabajo igual remuneración. Y lo más grave de todo esto es que fue avalado por los gremios que dicen “pensar en (y defender) a los docentes. En estos días inciertos, donde parece que tener $176.000 de básico implica una gran erogación para el erario público, y que solo se piensa que un 8.4% en cuotas nos llevaría a ser parte de la élite mejor pagada de la provincia, me pregunto si se nos autorizará a trabajar de manera escalonada, proporcional al sueldo recibido en cada cargo. Quedan pocos días para el inicio de clases, por un mes les solicitamos que vivan con un sueldo de docente a los que están sentados en la mesa de negociaciones, y que nos permitan a los docentes cobrar sus suculentos sueldos. Quizás el día que se pongan en nuestros zapatos entiendan que esa migaja fraccionada sostiene hogares, y muchas veces soluciona necesidades escolares de nuestros alumnos..