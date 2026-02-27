Las heridas que deja la impunidad

La impunidad no es un accidente, es una construcción. No surge de la nada, sino de una maquinaria aceitada de silencios, complicidades y, sobre todo, de un profundo desprecio por la vida ajena cuando esta choca contra los intereses del poder. En el caso Lebbos, esa maquinaria no se activó solo para proteger a los asesinos; se activó para borrar la verdad. Desde el primer minuto, cuando el cuerpo de Paulina fue hallado a la vera de la ruta 301, la escena fue contaminada, las pruebas se dejaron pudrir y los testimonios fueron desviados en lo que se ha deninciado como un plan sistemático de encubrimiento que involucró a las más altas esferas del poder y de la Policía de aquel entonces.