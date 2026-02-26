Ni correr ni saltar: el entrenamiento sin impacto que quema grasa y tonifica más rápido

La posición inicial se realiza con las piernas flexionadas, rodillas juntas y tobillos flexionados con los talones levemente levantados. El tronco debe estar inclinado hacia adelante desde la cadera, mientras que los brazos se mantienen extendidos hacia el frente sujetando la empuñadura con un agarre relajado. Antes de comenzar, es fundamental asegurarse de que la cadena o cuerda esté tensa para aplicar correctamente la fuerza desde el primer movimiento.