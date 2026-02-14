Secciones
Seguridad

Banda del Río Salí: arrebató un celular, quedó grabado por las cámaras y los vecinos lo detuvieron

El hecho fue captado por el Centro de Monitoreo municipal. El sospechoso fue trasladado a la comisaría por móviles de los vigías.

captura de video captura de video
Hace 1 Hs

Un intento de arrebato ocurrido en Banda del Río Salí terminó con el sospechoso reducido por vecinos y trasladado a la comisaría, luego de que el hecho fuera advertido por el Centro de Monitoreo municipal.

Según informó la Municipalidad bandeña, las cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre que se movilizaba en bicicleta sorprendió por la espalda a una joven y le arrebató el celular. En las imágenes se observa cómo el sujeto aprovecha un descuido para concretar el asalto e intenta escapar rápidamente del lugar.

Sin embargo, la reacción fue inmediata. Varios vecinos que presenciaron la escena se abalanzaron sobre el ciclista y lograron demorarlo a pocos metros, impidiendo que huyera con el dispositivo.

Desde el Centro de Monitoreo se moduló la situación a la base de vigías y en cuestión de minutos arribaron móviles municipales al lugar. El sospechoso fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.

Temas Banda del Río Salí
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo
1

Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo

El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle
2

El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón
3

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo
4

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Javier Milei podría visitar Tucumán en marzo con el “Tour de la gratitud”
5

Javier Milei podría visitar Tucumán en marzo con el “Tour de la gratitud”

¿Seguirá bajando el dólar o el “veranito” cambiaro será eterno?
6

¿Seguirá bajando el dólar o el “veranito” cambiaro será eterno?

Más Noticias
El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle

El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Rescates y muertes: la otra cara de las crecidas de los ríos tucumanos

Rescates y muertes: la otra cara de las crecidas de los ríos tucumanos

Javier Milei podría visitar Tucumán en marzo con el “Tour de la gratitud”

Javier Milei podría visitar Tucumán en marzo con el “Tour de la gratitud”

Agresión en Tafí del Valle: las partes hicieron lecturas diferentes del testimonio de Bagne

Agresión en Tafí del Valle: las partes hicieron lecturas diferentes del testimonio de Bagne

Muerte en El Sifón: trágico final de un raid delictivo

Muerte en El Sifón: trágico final de un raid delictivo

Comentarios