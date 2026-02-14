Banda del Río Salí: arrebató un celular, quedó grabado por las cámaras y los vecinos lo detuvieron

Un intento de arrebato ocurrido en Banda del Río Salí terminó con el sospechoso reducido por vecinos y trasladado a la comisaría, luego de que el hecho fuera advertido por el Centro de Monitoreo municipal.
Según informó la Municipalidad bandeña, las cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre que se movilizaba en bicicleta sorprendió por la espalda a una joven y le arrebató el celular. En las imágenes se observa cómo el sujeto aprovecha un descuido para concretar el asalto e intenta escapar rápidamente del lugar.
Sin embargo, la reacción fue inmediata. Varios vecinos que presenciaron la escena se abalanzaron sobre el ciclista y lograron demorarlo a pocos metros, impidiendo que huyera con el dispositivo.
Detencion Ciudadana 🚨— Centro de Monitoreo BRS (@MonitoreoBrs) February 14, 2026
Desde el Centro de Monitoreo se moduló la situación a la base de vigías y en cuestión de minutos arribaron móviles municipales al lugar. El sospechoso fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.