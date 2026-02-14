Banda del Río Salí: arrebató un celular, quedó grabado por las cámaras y los vecinos lo detuvieron

Según informó la Municipalidad bandeña, las cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre que se movilizaba en bicicleta sorprendió por la espalda a una joven y le arrebató el celular. En las imágenes se observa cómo el sujeto aprovecha un descuido para concretar el asalto e intenta escapar rápidamente del lugar.