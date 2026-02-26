Chahla viajó de urgencia y el Concejo no renovó la mesa de autoridades

La sesión preparatoria del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán citada para hoy pasó a cuarto intermedio. Los ediles iban a someter a votación una nueva fórmula para la mesa de autoridades, pero surgió un imprevisto que motivó a que se cierre el debate sin definiciones.
El cuerpo legislativo había convocado de manera extraordinaria a los concejales para que, como se acostumbra, se dé inicio al año parlamentario con nuevos nombres en la conducción.
La actual conformación es Fernando Juri (PJ), como presidente; Ramiro Ortega (Fuerza Republicana), en la vicepresidencia primera, y Leandro Argañaraz (Unión Cívica Radical), en el rol de vicepresidente segundo. El consenso estaba asegurado para que la última banca, que ocupa el radical, sea asumida desde hoy por Gastón Gómez (Libres del Sur).
Sin embargo, el debate tuvo que ser levantado ante la ausencia del presidente del cuerpo. Sucede que, desde esta mañana, Juri quedó a cargo de la intendencia capitalina, según lo dispone el decreto N° 0055 enviado por la Secretaría General.
Se explicó que la jefa municipal, Rossana Chahla, viajó anoche a Buenos Aires por motivos personales, lo que hizo necesario su reemplazo a cargo de quien hoy habría renovado su cargo como titular del Concejo.
Así, la sesión inició cerca de las 9:40 con el único propósito de, por el pedido del jefe de bloque del PJ, Ernesto Nagle, pasar a un cuarto intermedio para el próximo martes a las 10.
Las explicaciones
Tras el levantamiento de la sesión, el vicepresidente primero del cuerpo brindó declaraciones a la prensa. "En virtud de que la intendenta tuvo que viajar de urgencia a Buenos Aires es que se pasó a un cuarto intermedio, ya que el doctor Fernando Juri se encuentra a cargo de la Municipalidad. Y como él tiene que tomar juramento en el cargo, necesitamos que esté presente", planteó Ortega.
Con respecto al cambio en la vicepresidencia segunda, de Argañaraz por Gómez, el edil de FR justificó que surgió del diálogo. "Nos pusimos de acuerdo con todos los concejales, como se viene realizando en los últimos años, donde se decidió cómo va a ser la mejor mesa de conducción", dijo.
A su vez, Carlos Arnedo (Acción Vecinal) insistió en que los nombres para la conducción para 2026 partieron del consenso. "La mesa fue consensuada, elegida a través del diálogo democrático que caracteriza al accionar político de este cuerpo deliberativo", aseveró.
El concejal se refirió también al discurso de la intendenta Chahla del próximo domingo, durante la apertura de sesiones ordinarias. "Tenemos muchas expectativas, atendiendo a que hay muchas situaciones por resolver y que el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) está comprometido con, por ejemplo, el Presupuesto Participativo que se traslada en más y mejor obra pública para la Capital, entre otros temas importantes", manifestó.