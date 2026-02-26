Chahla viajó de urgencia y el Concejo no renovó la mesa de autoridades

Las explicaciones

Tras el levantamiento de la sesión, el vicepresidente primero del cuerpo brindó declaraciones a la prensa. "En virtud de que la intendenta tuvo que viajar de urgencia a Buenos Aires es que se pasó a un cuarto intermedio, ya que el doctor Fernando Juri se encuentra a cargo de la Municipalidad. Y como él tiene que tomar juramento en el cargo, necesitamos que esté presente", planteó Ortega.