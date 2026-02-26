Ke Personajes conquistó Chile: doble galardón en una noche histórica en Viña del Mar

Emanuel Noir, líder y alma del conjunto, tomó el control del escenario para confirmar su posición como una de las figuras más apreciadas de la cumbia actual. Su cercanía y su voz distintiva elevaron la intensidad del espectáculo, especialmente durante temas como "Ya no vuelvas" y "Un finde", los cuales resonaron con fuerza en todo el recinto. Con este despliegue de carisma y talento vocal, el cantante afianzó la relación especial que mantiene la banda con sus seguidores chilenos.