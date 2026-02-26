Secciones
Ke Personajes conquistó Chile: doble galardón en una noche histórica en Viña del Mar

Estos premios representaron el máximo reconocimiento a su impecable actuación sobre el escenario chileno, donde la banda demostró su gran nivel artístico.

Hace 1 Hs

La agrupación Ke Personajes, oriunda de Concepción del Uruguay, alcanzó el éxito absoluto en el Festival de Viña del Mar 2026 al obtener la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro. Estos premios representaron el máximo reconocimiento a su impecable actuación sobre el escenario chileno, donde la banda demostró su gran nivel artístico. La entrega de ambos galardones selló una jornada histórica para los músicos argentinos en el certamen internacional.

El evento se convirtió en una vibrante celebración de cumbia que desbordó emoción y energía en cada canción. Los integrantes del conjunto dominaron la Quinta Vergara con un espectáculo sólido, logrando una sintonía total con los espectadores desde el primer minuto. Gracias a este despliegue escénico, el grupo consolidó su popularidad y conquistó definitivamente al público presente en la noche viñamarina.

La organización del Festival resaltó el baile y la diversión vividos junto a Ke Personajes, enfatizando la entrega total de los asistentes durante cada interpretación. El entusiasmo resultó evidente gracias a una conexión inmediata entre el público y los músicos uruguayos, factor que convirtió la velada en un festejo inolvidable. Esta atmósfera de alegría colectiva permitió que la música fluyera con naturalidad, consolidando un vínculo profundo desde los primeros acordes de la noche.

Emanuel Noir, líder y alma del conjunto, tomó el control del escenario para confirmar su posición como una de las figuras más apreciadas de la cumbia actual. Su cercanía y su voz distintiva elevaron la intensidad del espectáculo, especialmente durante temas como "Ya no vuelvas" y "Un finde", los cuales resonaron con fuerza en todo el recinto. Con este despliegue de carisma y talento vocal, el cantante afianzó la relación especial que mantiene la banda con sus seguidores chilenos.

Próxima presentación de KePersonajes en Chile

El triunfo de Ke Personajes en Viña del Mar representó apenas el inicio de una etapa llena de grandes hitos para la banda en territorio chileno. El próximo 30 de agosto, el grupo llevará su música al Movistar Arena, un evento que se perfila como otro encuentro fundamental entre los músicos uruguayos y sus seguidores locales. De esta manera, el conjunto expandió su influencia en el ámbito internacional y aseguró la continuidad de su gira de cumbia por todo el continente.

La obtención de los dos galardones en el certamen reafirmó la posición de la banda dentro de la industria musical contemporánea. Este logro significó la apertura de un nuevo capítulo en su trayectoria de éxito, donde la conexión emocional con sus fanáticos se mantuvo como el motor principal de su carrera. Con este impulso, los artistas consolidaron su historia y proyectaron un futuro de crecimiento constante en la escena artística.

