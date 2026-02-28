Investigadores españoles califican como “peligrosos” los videos de animales creados por IA

“No creo que haya una reglamentación a futuro que lo limite, lo que desde mi punto de vista amplifica la señal de alarma. Pero hay que trasladar los contenidos a la educación en el área de ciencias naturales”, sugirió Guerrero. Los videos que muestran animales silvestres como si fueran domésticos, para Guerrero es una de las conclusiones más amenazantes que las investigaciones van dejando. “Lo que hicimos fue una búsqueda de los videos que se estaban generando con IA. La información que hemos visto es que a nivel escolar hay un conocimiento extendido de fauna exótica y un gran desconocimiento de las especies que están alrededor de tu casa”, detalló el profesor del Departamento de Zoología de la Universidad española.