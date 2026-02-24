Sin aprobados, así quedó el 1 x 1 de Atlético en la derrota ante Belgrano

Atlético Tucumán volvió a mostrar fragilidad y lo pagó caro en Córdoba. La derrota 3-1 ante Belgrano dejó al descubierto serios problemas defensivos, desajustes en la mitad de la cancha y escasa generación de juego, en una noche en la que el equipo nunca logró sostener regularidad ni respuestas anímicas tras los golpes recibidos.
Las calificaciones reflejan ese rendimiento colectivo deficitario: una última línea superada, volantes intermitentes y delanteros aislados en un contexto adverso. Apenas algunos intentos individuales, como el empuje de Lautaro Godoy o el ingreso activo de Ignacio Galván, rompieron la monotonía de un equipo que volvió a quedar en deuda y que deberá reaccionar rápido para no comprometer su presente.
Los puntajes son:
Luis Ingolotti (3)
Aunque no tuvo responsabilidad en ninguno de los tres goles, el ex arquero de Gimnasia La Plata tampoco hizo nada para evitar la caída de su arco.
Leonel Di Plácido (3)
Sufrió mucho en la marca, especialmente durante el primer tiempo. En ese período, Emiliano Rigoni le ganó todas las veces que se lo propuso. Además, esta vez no pudo aportar nada en ataque.
Gianluca Ferrari (3)
Perdió casi siempre en los mano a mano y se mostró lento, algo que fue muy bien aprovechado por los atacantes del conjunto cordobés.
Gastón Suso (3)
El santafesino quedó siempre mal parado en los ataques del “Pirata”. Tuvo responsabilidad en el gol de Nicolás Fernández y también en el tanto de Rigoni.
Maximiliano Villa (3)
No aportó ni en la marca ni en ataque. Flojo desempeño. Perdió más de las que ganó y hasta se mostró impreciso durante varios pasajes del encuentro.
Renzo Tesuri (4)
Intentó, se esforzó y mostró la entrega de siempre, pero no gravitó. Con el paso del tiempo, se fue quedando y mostrando signos de cansancio.
Kevin Ortiz (4)
Su desempeño fue de más a menos. En el arranque del partido mostró despliegue y recuperó algunas pelotas importantes de la mitad de la cancha. Con el correr de los minutos se fue apagando y no logró entrar en juego con el equipo.
Javier Domínguez (3)
El volante paraguayo se mostró muy impreciso con pelota. No se paró bien en la cancha y eso fue bien aprovechado por el conjunto local. Se fue reemplazado en el entretiempo.
Lautaro Godoy (5)
Fue el mejor jugador del “Decano”. Fue el que más intentó, el más desequilibrante. Hizo un buen trabajo en el primer tiempo, presionando y no dejándole espacios a Vázquez.
Nicolás Laméndola (3)
En el arranque del partido estuvo movedizo, intentó algunas gambetas y trató de mostrarse como un jugador desequilibrante. Se fue apagando y fue reemplazado.
Carlos Abeldaño (4)
La pelota prácticamente no le llegó nunca. Atlético careció de juego y el delantero quedó siempre aislado. Mostró entrega y se esforzó para intentar conectarse con el balón, pero no tuvo buenos resultados. Su aporte le sirvió muy poco al equipo.
Manuel Brondo (3)
Fue el primero que ingresó para intentar darle más profundidad al ataque de Atlético, pero prácticamente no entró en juego.
Ignacio Galván (5)
Ingresó en lugar de Laméndola y se mostró siempre como una alternativa para el ataque. Intentó desequilibrar por izquierda y tuvo algunos desbordes interesantes
Ezequiel Ham (4)
Perdió mucho y sufrió los espacios que dejó el equipo en la mitad de la cancha. Nunca pudo convertirse en el eje del juego.
Martín Benítez (-)
Pidió siempre la pelota y generó algunas ocasiones de peligro. De penal, convirtió el único tanto de Atlético.
Clever Ferreira (-)
Entró en el final y no entró en juego.