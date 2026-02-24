Sin aprobados, así quedó el 1 x 1 de Atlético en la derrota ante Belgrano

Las calificaciones reflejan ese rendimiento colectivo deficitario: una última línea superada, volantes intermitentes y delanteros aislados en un contexto adverso. Apenas algunos intentos individuales, como el empuje de Lautaro Godoy o el ingreso activo de Ignacio Galván, rompieron la monotonía de un equipo que volvió a quedar en deuda y que deberá reaccionar rápido para no comprometer su presente.