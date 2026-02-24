Amaicha del Valle: retienen camión con carga de vinos por presunta evasión fiscal

Personal del Destacamento de Control Fronterizo Amaicha del Valle intervino en un procedimiento por presunta infracción a la Ley Nacional N° 11.683 (Ley de Procedimientos Tributarios), en el marco del artículo 40, vinculado a evasión y/o elusión de impuestos.
El operativo se realizó el 24 de febrero de 2026 sobre la Ruta Provincial N° 307, a la altura del kilómetro 109,7, durante la ejecución de la Orden de Servicio N° 01/2026 “Operativo Lapacho 2026”.
Control vehicular y retención de carga
Durante el control, los efectivos detuvieron un camión marca Iveco, modelo 180 C33, dominio AF512 QX, que circulaba desde Colalao del Valle hacia San Miguel de Tucumán.
El rodado era conducido por un hombre mayor de edad identificado como Osvaldo Fernando Jaime, con domicilio en Alderetes, Tucumán. Al momento de la inspección, la documentación personal y del vehículo no presentó irregularidades.
Sin embargo, al requerirse la documentación correspondiente al traslado de la mercadería, el conductor exhibió un remito manuscrito con fecha 24/02/2026, emitido a nombre de Bodegas y Viñedos “La Churita” S.R.L., con domicilio en 25 de Mayo 799, San Miguel de Tucumán.
Tras la verificación en el sistema de ARCA, se detectaron presuntas irregularidades en el documento presentado, lo que configuraría una posible evasión tributaria conforme al artículo 40 de la Ley 11.683.
Detalle de la carga
El camión transportaba:
5 pallets de vino rosado (120 cajas cada uno)
2 pallets de vino Torrontés (120 cajas cada uno)
1 pallet de vino Malbec (130 cajas, marca Victorino)
El valor total estimado de la carga asciende a $3.600.000.
Intervención y medidas adoptadas
Ante la presunta infracción, se procedió a la retención preventiva del vehículo y la mercadería, que permanecerán en el Destacamento Fronterizo de Amaicha del Valle hasta tanto se regularice la situación fiscal correspondiente.
Desde la fuerza indicaron que este tipo de controles forman parte de los operativos destinados a prevenir delitos económicos y garantizar el cumplimiento de la normativa tributaria vigente en la provincia.